Reprodução: Instagram Sabrina Sato

Sabrina Sato assumiu a sociedade do Camarote Nº1 para a edição de 2026 ao lado da irmã, Karina Sato. A influenciadora confirmou a nova fase nesta semana e explicou que a decisão é um avanço natural na relação com o Carnaval, que completa 35 anos e segue como um dos principais pontos da Marquês de Sapucaí.

Em entrevista exclusiva ao iG Gente, Sabrina afirmou que a entrada na sociedade representa um novo capítulo na trajetória no Carnaval. “O Carnaval sempre foi o meu lugar no mundo. Eu cresci vivendo essa energia, essa entrega, esse amor que só quem pisa na avenida entende."

A apresentadora continua: "Depois de tantos anos como Rainha, voltar agora como sócia é quase como atravessar a Sapucaí de outro jeito, com o coração acelerado, mas também com a cabeça pensando no futuro”.

Entrada das irmãs

Sabrina e Karina passam a integrar o grupo que administra o espaço ao lado de José Victor Oliva, Ju Ferraz, Marcio Esher, Flavio Sarahyba e Antônio Oliva.

Karina Sato, que gerencia a carreira da irmã, diz que o foco está no desenvolvimento de parcerias. A executiva enxerga a chegada das duas como avanço estrutural em um setor que ganha cada vez mais peso econômico no período do Carnaval.

O Camarote Nº1 realizará atividades nos dias 15, 16, 17 e 21 de fevereiro, em projeto desenvolvido pela Storymakers em parceria com Banco_ e Cross Networking. Os convites já estão disponíveis no site da Ticketmaster, com valores a partir de R$ 4.250.



