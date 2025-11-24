Reprodução/ Instagram @brunagriphao Bruna Griphao em ensaio do Acadêmicos do Salgueiro

Bruna Griphao, de 26 anos, musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, participou de outro ensaio da agremiação carioca, neste domingo (23), no Rio de Janeiro.

Assista:





Na ocasião, a artista apostou em um body cravejado de brilhos e com bordados. A peça era vermelha. O samba de Griphao foi elogiado pelos fãs. A intérprete tem feito aulas semanais para melhorar o desempenho até a chegada do Carnaval, em fevereiro de 2026.





"Melhorou demais. Evolução de milhões", opinou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Criticaram tanto no início. Agora, está muito melhor. Tudo é treino", acrescentou uma segunda. "Parabéns, Bru, segue arrasando", disse ainda uma terceira.

Vem aí...

No próximo ano, Rosa Magalhães, considerada maior campeã da folia e que morreu em 2024, será homenageada. Acadêmicos do Salgueiro levará para a Avenida o enredo: A Delirante Jornada Carnavalesca da Professora que Não Tinha Medo de Bruxa, de Bacalhau e nem do Pirata da Perna-de-pau, como uma forma de homenagear a carnavalesca Rosa.

Relembre

Bruna Griphao foi anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026 em setembro deste ano. A ex-BBB desfilará pela escola de samba do Rio de Janeiro com o enredo que celebra a trajetória de Rosa Magalhães.



Vale lembrar que esta não é a primeira experiência da artista na avenida. Isso porque já chegou a desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel, passando ainda com um dos carros alegóricos da agremiação.



Saiba mais

Famosa pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".