Reprodução Instagram Virginia e Carol Castro

Carol Castro, de 41 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (22) para criticar a seleção de Virginia Fonseca, de 26, como nova rainha de bateria da agremiação Grande Rio. O posto ficou disponível após a saída de Paolla Oliveira, de 43, no Carnaval 2025.



"Em 2026, o enredo da Grande Rio é sobre o movimento Manguebeat, que surgiu para denunciar as desigualdades sociais e a pobreza, aí colocam a Virginia como rainha de bateria. Ela, que há uma semana estava depondo na CPI das Bets justamente por enganar pobre e ganhar dinheiro em cima deles", dizia uma postagem do perfil @seremosresistencia no Instagram. A publicação foi curtida pela atriz da Globo, que ainda fez outros comentários.





Carol Castro não apenas curtiu o texto, como também frisou que era contrária à escalação, por meio de duas declarações. "Isso não pode continuar, certo?", começou a artista, que já esteve à frente do mesmo cargo no Salgueiro, entre os anos de 2005 e 2006.

Em seguida, a intérprete de Clarice em "Garota do Momento" afirmou que era "absurdo" a substituição de Paolla Oliveira por Virginia. "Acho absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária as custas do vício e de levar os outros a pobreza ser Rainha de qualquer coisa! Muito menos de uma escola como a grande Rio! O tema maguebeat fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguma faz alguma coisa! Chico science deve estar muito fulo lá de cima!”, declarou.

Relembre

No dia 13 deste mês, Virginia Fonseca negou que recebia uma 'suposta comissão' a cada perda de seus seguidores nos jogos de aposta. Ao longo da CPI, ela foi 'tietada' por outros senadores que participavam da sessão, a exemplo de Cleitinho Azevedo(Republicanos-MG).

"Em momento algum, [receberia] por causa de perdas dos meus seguidores. Meu contrato não tinha isso. Esse valor nunca foi atingido, então eu nunca recebi um real a mais do que o meu contrato de publicidade por 18 meses", disse a mulher de Zé Felipe.

"Eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. Quando posto, eu sempre falo que é proibido menor de 18 anos na plataforma e também coloco o emoji que sinaliza isso", acrescentou ela.