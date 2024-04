Reprodução/Globo - 10.04.2024 Beatriz, Davi e Isabelle estão no 20º paredão do 'BBB 24'





O 20º paredão do "BBB 24" foi formado nesta terça-feira (10), após a última prova do líder da edição . Com um Top 5 composto apenas por integrantes do grupo fada, Beatriz, Davi e Isabelle caíram na berlinda.

A votação é influenciada por uma briga recente entre antigos aliados no jogo, a vendedora e o motorista de aplicativo. O baiano chamou a paulista de "egoísta" no último Sincerão e gerou uma confusão, que continuou no dia seguinte na casa.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, a briga gerou um impacto negativo para Beatriz, que apresenta mais chances de ser eliminada nesta reta final. A sister aparece com uma grande diferença entre os outros emparedados, com 80,3% dos votos.

Isabelle surge como segunda mais votada para deixar o programa, com 10,9% dos votos. Davi, enquanto isso, tem menos chances entre os emparedados de ser eliminado, com apenas 8,7% dos votos.

Um participante deixa o reality show da Globo nesta quinta-feira (11) e o último paredão antes da final será formado na sexta-feira (12). Quem você quer eliminar do "BBB 24"? Beatriz, Davi ou Isabelle? Vote abaixo:

Como o 20º paredão foi formado?

Após a eliminação de Lucas Buda , o Top 5 participou de uma prova do líder nas alturas, com direito a tirolesa. Matteus teve o melhor desempenho e garantiu mais uma liderança. O brother optou por indicar Isabelle para a berlinda.





A dançarina começou uma votação aberta, em que Beatriz e Davi receberam dois votos. O líder foi responsável pelo desempate e optou por mandar o baiano ao paredão. O motorista de aplicativo teve direito a um contragolpe e puxou Beatriz para a disputa.

