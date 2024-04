Reprodução/Globo - 08.04.2024 Lucas Buda

O BBB 24 acabou para Lucas Buda. O brother foi eliminado nesta terça-feira (9) com 64,69% dos votos em um paredão com Alane e Isabelle. As integrantes do Fadas ficaram com 32,08% e 3,23%, respectivamente.

A eliminação do participante já era esperada por ele ser o último integrante do grupo Gnomo, que perdeu força desde fevereiro.





No discurso, Tadeu Schmidt apontou o fato do professor se manter no Top 6 com os rivais. "O que poderia fazer uma fada ser eliminada agora, logo agora, a uma semana da final? Não dá pra esconder que os Fadas estão vencendo todos os Paredões. O que seria capaz de abalar esse grupo que não perde desde fevereiro? Há alguma coisa na capoeira que ensine a gingar e se livrar do ataque de uma Fada?", comentou ele.

Agora, com a eliminação, os internautas esperam pela reação de Buda com a notícia do fim do casamento com Camila Moura. A professora anunciou o término devido a relação íntima do ex-marido com Pitel durante o programa.

Após a eliminação, o Top 5 participa de uma prova do líder história para garantir uma imunidade e uma vaga na reta final.

