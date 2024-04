Reprodução/Instagram Ex de Lucas Buda tem perfil do Instagram hackeado

Camila Moura, ex-esposa Lucas Buda do BBB 24, teve o perfil do Instagram hackeado nesta terça-feira (9). A informação foi confirmada pelo iG Gente.

Prestes a reencontrar o ex-marido, com a possível eliminação dele, a professora de história teve a conta invadida e fez um alerta para os seguidores.





"Meu perfil do Instagram foi hackeado! Não caiam em golpe, já estou tomando medidas cabíveis", escreveu ela no perfil do X, antigo Twitter.

Os invasores passaram a anunciar a "renda extra milagrosa". A última publicação feita por ela foi um vídeo de sua advogada.

A assessoria de Camila Moura confirmou a invasão e busca recuperar a conta.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

HACKEARAM O MEU INSTAGRAM 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨😭😭😭😭 pic.twitter.com/Xp2jU0MZid — Camila Moura (@camilamoura225) April 9, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp