Reprodução Aos gritos, Beatriz e Davi voltam a brigar no BBB 24: 'Faz seu show'

A briga entre Davi Brito e Beatriz Reis no "BBB 24" segue repercutindo dentro e fora do reality da Globo. Nesta terça-feira (9), a coluna conversou com a irmã de Davi, Raquel Brito, sobre o barraco entre os participantes do programa.



Questionada sobre Beatriz Reis ter inveja de Davi dentro do jogo, Raquel afirmou que vê o sentimento na vendedora e aproveitou para alfinetar os VTs de Beatriz. "Sim [tem inveja] porque ela não sabe fazer nada a mais do que o VT", disse a irmã do baiano.

Raquel também afirmou para a coluna que acha que a Beatriz está tentando desestabilizar o irmão por entender que ele é um dos favoritos ao prêmio do "BBB 24".





Apesar da briga, a irmã de Davi pontuou que foi uma "das menos piores" que o brother já enfrentou. Vale lembrar que Davi esteve em embates com Leidy Elin, MC Bin Laden, Lucas Buda, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Raquel também não descarta que os dois sejam amigos fora do BBB. "Lá é um jogo. Não vai jogar fora os momentos bons pela discussão, mas que ela errou feio, errou feio", completa.

Beatriz e Davi voltaram a brigar na tarde desta terça-feira (9), horas depois da confusão gerada no Sincerão da segunda-feira (8). Desde a madrugada, os participantes estão trocando alfinetadas e discutindo. A rixa começou após o baiano dedicar a placa "egoísta" para a anunciante do Brás durante a dinâmica. Desde então, ele está justificando a escolha do termo ao mesmo tempo que Beatriz rejeita a crítica e se defende.





Entre acusações como "sacola de vacilos" e rodopios com gritos, Beatriz desabafou com Alane após a briga. "Se ele é amado lá fora, acabou para mim", ponderou Beatriz.