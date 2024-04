Reprodução BBB: Sincerão gera briga de aliados e climão entre Isabelle e Matteus

Nesta segunda-feira (8), os participantes do "BBB 24" tiveram que escolher um participante para elogiar e outro para criticar. A dinâmica marcou um climão entre Isabelle e Matteus e gerou um bate-boca entre os aliados Davi e Beatriz.

O jogo provocativo ficou ainda mais comprometedor com a regra que proibia a reincidência do mesmo participante criticado. Com isso, Isabelle Nogueira decidiu criticar o aliado Matteus, que nos últimos dias também conquistou o posto de affair.

A cunhã-poranga do Boi Garantido dedicou o termo "VTzeiro" para o gaúcho. Sem declarar uma justificativa plausível, Isabelle foi pressionada por Tadeu Schmidt para explicar concisamente a escolha dela.

"Matteus é VTzeiro porque na maioria das festas e dos eventos, as meninas brincam com ele pra aparecer. […] Pra mim, isso é um tipo de VT. Dos defeitos que tem aqui, esse se encaixa em você", disse a sister.

"Não entendi Isabelle, só colocar a sunga é ser VTzeiro?", pressionou o apresentador. "Naquele momento ali, eu vi que era uma oportunidade, eu vi que era um VT", insistiu.

Sem aceitar a justificativa fraca, Tadeu pediu comprometimento para a sister. "Desculpa Isabelle, eu preciso insistir, por que isso é um defeito do Matteus?", enfatizou.





A dinâmica também registrou um conflito entre os aliados Davi e Beatriz. O baiano escolheu a sister para criticá-la, a chamando de egoísta e justificando com a lembrança de um momento do jogo. Beatriz não aceitou o adjetivo negativo de forma amigável.

Durante o intervalo, a vendedora do Brás foi atrás de justificativas. "Nossa, Davi. Você falar que eu não penso na Alane naquele dia…", apontou.

"Pô, Bia. Foi uma atitude que eu vi que você tomou. Aqui é um jogo de comprometimento, a gente que tem se comprometer", explicou Davi. "Eu sei, mas às vezes eu sou repetitiva. Tinham outras coisas que caberia mais", retrucou Beatriz.









