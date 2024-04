Reprodução/Globo Justiça rejeita denúncia contra MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual

A Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ) contra MC Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendes durante o BBB 23. Os dois foram expulsos do programa da Globo após análises da produção.

O juiz Aylton Carodo Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, declarou que a vítima não foi ouvida antes da denúncia.





"Embora a Lei 13.718, de 2018 ter passado a permitir a deflagração de ação penal pública incondicionada em relação ao delito descrito na denúncia não significa de modo algum que a persecução penal possa ter início sem que a vítima seja ouvida ou de forma indiferente à sua vontade", escreveu o juiz.

Após a denúncia, o Ministério Público do Estado (MPRJ) ofereceu um acordo de não persecução penal, porém os dois tinham que assumir que praticaram o crime. A defesa do lutador rejeitou a opção, o MPRJ manteve a denúncia e a justiça determinou a rejeição do caso. Sendo assim, o caso será arquivado.

Relembre o caso

Dania Mendez entrou na casa do BBB 23 como uma convidada que passaria alguns dias no programa. Durante a festa do líder, Guimê passou a mão no corpo da mexicana sem o consentimento dela. Já no quarto, Cara de Sapato forçou um beijo e contatos físicos com a convidada.

