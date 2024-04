Reprodução/Globo BBB 24: após última liderança, Isabelle, Beatriz e Davi estão no paredão

Nesta terça-feira (9), os participantes enfrentaram uma prova do líder histórica no BBB 24. Matteus conquistou a última liderança da temporada e garantiu a vaga no Top 4 e R$3.000.

Após a dinâmica, os brothers formaram um novo paredão, assim Isabelle, Davi e Beatriz vão disputar os votos do público.





Ainda na área de prova, Matteus indicou Isabelle direto para o paredão. Com voto aberto, Davi e Beatriz empataram e, como sempre, o líder desempatou e colocou o brother.

A dinâmica ainda contou com o contragolpe do mais votado da casa, sendo assim, Beatriz também entrou na berlinda.





Entenda como funcionou a última prova do líder do BBB 24

Após 93 dias de confinamento, o Top 5 pôde sair da casa para disputarem a última prova do líder da temporada.

Na dinâmica, os participantes foram içados até uma plataforma suspensa. Do alto da plataforma, eles vão se lançar uma única vez na tirolesa. Durante a única travessia de 80 metros, eles jogavam três setas na direção dos pontos. O jogador que somasse mais pontos garantiu a liderança.

Na ordem de prova, Alane fez 60 pontos, Isabelle fez 10, Matteus 110, Beatriz 40 e Davi fez 100.

