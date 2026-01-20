Reprodução das Redes Sociais Rayane Luiza e Pedro Espíndola, participante do BBB 26

Após o assédio de Pedro Henrique a Jordana Morais no BBB 26, Rayne Morais, ex-esposa do participante, afirmou que não pretende continuar o relacionamento com o vendedor e revelou temer que ele tenha contato com a filha. Grávida de sete meses, a jovem desabafou: "O meu medo não é não conseguir criar minha filha, mas de ele ter contato com ela", disse.

Em entrevista ao Melhor da Tarde, da Band, Rayne afirmou que, antes de Pedro entrar na atração da TV Globo, ele apresentava um comportamento que classificou como "bipolar".

"A madrasta dele entrou em contato comigo e disse que ele não estava falando coisa com coisa. Eu não procurei me aprofundar nisso, pois quero priorizar minha saúde mental. Alguns familiares dele me mandaram mensagens, mas optei por não responder", contou.

"Eu não sei dizer [se era um surto], porque, às vezes, ele realmente surtava. Ele não era uma pessoa consciente, mas eu colocava a culpa na imaturidade, na idade. Não era nesse nível [que ocorreu no BBB], mas ele mudava de humor; dizia que era bipolar, uma hora estava tranquilo e, do nada, estourava", relatou.

"Ele mente bastante. Nosso relacionamento começou com muitas mentiras. Não nos separamos antes por causa da gravidez, mas já estamos em crise há um bom tempo", afirmou a jovem.





Rayne enfatizou que não tinha conhecimento da gravidade do comportamento de Pedro Henrique até sua participação no BBB 26. "Eu acreditava na mudança dele. Viver a situação é diferente de assistir ao comportamento; a gente não consegue enxergar o que está vivendo. Acaba sendo uma dependência emocional. Eu dependia totalmente dele. Ele era o provedor", finalizou.

Ex pede justiça

Ao encerrar sua participação no programa da Band, Rayne reiterou que deseja ver Pedro responsabilizado por seu comportamento exibido em rede nacional.

"Como mãe e, principalmente, como mulher, eu espero que a justiça seja feita, que ele pague pelo erro dele. Nós vamos ter uma filha, e o que ele fez foi desumano. Ele não pensou na Jordana, não pensou na filha, nem na exposição de ninguém", disse.

"Tenho até medo por minha filha ser mulher. Tenho receio de que nada seja feito e de que ele consiga manipular todo mundo. Como minha família disse: até para ele ver a própria filha, será necessário acompanhamento, porque o que ele fez foi muito sério. A gente fica com medo", ressaltou.



