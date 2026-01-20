Reprodução/Internet Globo reformula o cenário do Bom Dia Brasil

A Globo prepara uma grande reformulação visual para o Bom Dia Brasil em 2026. O telejornal matinal passará a contar com um novo cenário focado na integração com o ambiente externo. Segundo o canal, a principal alteração será o uso de luz natural na composição do estúdio, para destacar a ideia de um "noticiário solar" que desperta junto com o país. A data de estreia ainda não foi revelada.

Em plano comercial enviado ao mercado publicitário, aexplica que o espaço ficará mais moderno e luminoso para a audiência. Além da iluminação externa, o ambiente terá recursos avançados de inteligência artificial e realidade aumentada. As ferramentas tecnológicas serão usadas para "ampliar a compreensão das notícias e tornar a experiência mais envolvente para quem assiste".

Formato atual estreou em 2019

A atualização estética mudará também a dinâmica da apresentadora Ana Paula Araújo no estúdio. O formato prevê um suporte maior do telão durante as explicações ao vivo. Com isso, a meta da direção é montar um local que mostre a evolução da informação em tempos de conexão constante. A interatividade receberá atenção especial para manter o telespectador sintonizado no canal durante a exibição.

O Bom Dia Brasil estreou o atual cenário em 2019. Na época, quando ainda era apresentado em dupla, o espaço foi projetado para oferecer mais velocidade à informação e permitiu que os âncoras transitassem com maior frequência pelo ambiente, abandonando o formato estático tradicional.

A principal novidade daquele projeto foi a instalação de um piso de LED. O recurso ofereceu a oportunidade de exibir ilustrações gráficas no chão do estúdio a cada mudança de reportagem ou intervalo comercial. A ferramenta buscou melhorar a experiência visual dos telespectadores e modernizar a introdução dos assuntos do dia.

