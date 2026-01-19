Na noite do último domingo (18), Sonia Abrão, de 62 anos, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a desistência de Pedro do Big Brother Brasil. A jornalista da RedeTV! criticou a TV Globo e afirmou que a emissora demorou a tomar uma atitude.
Em uma publicação feita no feed de seu Instagram, a apresentadora do A Tarde é Sua frisou que o canal falhou na condução do reality show. A veterana comentou a polêmica e não poupou palavras ao dar sua opinião. "A Globo vacilou! Deu tempo para o Pedro apertar o botão e desistir quando deveria ter sido expulso!", escreveu.
Na sequência, a contratada do canal de Osasco afirmou que a emissora foi conivente com a atitude do ex-participante. "Passaram pano na tentativa dele de beijar a Jordana à força! Que vergonha! Volta, Boninho!", completou.
O que aconteceu?
Na noite deste domingo (18), Pedro desistiu do programa após Jordana acusá-lo de tê-la assediado na despensa. A participante relatou que foi até o local pegar o babyliss e saiu de lá dizendo aos outros brothers que Pedro foi atrás dela e tentou forçar um beijo.
Jordana contou aos colegas que achava que havia apenas dois babyliss na casa e que um deles estava com Aline. Ao comentar isso, Pedro afirmou que existiam dois aparelhos e que um estava na despensa. Em seguida, disse a Jordana que precisava verificar o local.
Os dois foram até lá. Pedro abriu a porta para que ela entrasse, e a sister confirmou que havia outro aparelho na despensa. Segundo Jordana, no momento em que terminou de desenrolar o fio do babyliss, Pedro a prensou contra a parede, tentando forçar contato físico. Ela saiu do local e teria dito que ele estava "viajando".
Jordana afirmou ainda que, logo depois, Pedro sentou-se no sofá e ficou observando enquanto ela passava o aparelho no cabelo. A sister disse ter se sentido intimidada e foi para o quarto compartilhar o ocorrido com os colegas.
A TV Globo confirmou o acontecido, e mostrou na íntegra o momento em que Pedro tentou beijar Jordana. No momento, a sister pediu distância e saiu às pressas da despensa.