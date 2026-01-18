Reprodução/Internet Pedro Henrique apertou o botão da desistência no BBB 26

Pedro Henrique Espíndola desistiu do BBB 26 após uma madrugada marcada por conflitos e reações negativas dos demais participantes. O vendedor ambulante apertou o botão da desistência na noite deste domingo (18), depois de tentar beijar Jordana Morais e receber uma recusa.

A decisão ocorreu após horas de tensão e isolamento dentro da casa. Durante a madrugada, P edro Henrique Espíndola protagonizou diversos episódios que acenderam alertas entre brothers e sisters.

Ele abriu um envelope destinado a Solange Couto e recebeu uma bronca da atriz. Em seguida, pegou um remédio de Ana Paula Renault na despensa e foi advertido pela produção. Além disso, mexeu em roupas íntimas, toalha e escova de dentes de Jordana, e usou pulseiras de Edílson sem autorização.

Brothers alertaram e ele não ouviu

Na manhã deste domingo (18),acordou visivelmente abalado, chorou e afirmou que seria eliminado caso enfrentasse o primeiro paredão da edição. Em conversa com Babu Santana, ele admitiu os erros e demonstrou arrependimento. “É domingo já, cara, e eu briguei com a casa inteira”, disse, aos prantos, ao relatar o desgaste com os demais participantes.

Babu tentou conter o colega e aconselhou cautela antes de qualquer nova abordagem. “Você quando dorme, melhora. Agora segura tua onda. Dorme. Se você for procurar as pessoas agora, elas vão entender como perturbação”, alertou o ator.