A filha Júlia Almeida, que representa a produtora Boa Palavra, que detém os direitos autorais de Manoel Carlos, entrou com uma primeira ação contra a TV Globo para posicionar o pagamento dos direitos autorais de Manoel Carlos frente à TV Globo.

Júlia entrou com esta ação no fim do ano passado e a segunda etapa é cobrar uma diferença financeira a favor de Manoel Carlos, como entende a sua filha Júlia Almeida.

Não estamos falando de pouca coisa.

São 10 anos de cobrança de diferença de direitos autorais.

Pelo contrato assinado, Júlia entende que Manoel Carlos não recebeu aquilo a que tinha direito.

Então, esta primeira fase da ação serve para que a TV Globo se posicione e então a Júlia possa entrar com a cobrança que ela considera de direito.

Júlia entende que a TV Globo não está cumprindo o que está no contrato, então esta primeira fase cobra a transparência da TV Globo em frente ao texto do contrato.

Como Júlia não aceita os pagamentos até agora como verdadeiros, a outra etapa é ela cobrar a diferença com base no que está no texto do contrato.

A filha Júlia quer que a TV Globo pague o que já foi assinado no passado.

Mas no próprio contrato existe um percentual, que é o que Júlia cobra, mas não existe uma data limite de pagamento.

Então, a TV Globo pode se defender dizendo que ainda vai pagar.

Embora isto não justifique a fata de pagamento, pois desde 2014 Manoel Carlos não faz mais novela para a TV Globo.

Tudo que se pede em pagamento são os direitos de reprises e plataformas, pois tudo está escrito no contrato.

Mas se tem as obrigações da TV Globo, não está muito bem definida a data deste pagamento.

A TV Globo pode alegar que as contas estão em processamento administrativo, coisa que não tem data definida de pagamento.

Sempre que existe uma situação destas, a parte cobrada costuma alegar a lentidão da burocracia.

Júlia pede a atualização de dez anos de direitos autorais e acredita que ela tem muito dinheiro a receber.