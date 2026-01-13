Reprodução/RedeTV! Sonia Abrão e o novo A Tarde é Sua

Sonia Abrão, apresentadora da RedeTV!, iniciou uma nova era à frente de sua atração, A Tarde É Sua. O programa ganhou uma nova identidade visual na última segunda-feira (12), quando Sônia Abrão e seus colegas de fofoca retornaram das férias de fim de ano para contar tudo sobre a vida dos famosos.

A volta ao vivo coincidiu com a estreia do BBB, período em que a atração de Sonia costuma alcançar bons índices de audiência quando o reality da Globo está no ar. No entanto, a jornalista é bem enfática e já declarou para quem vai sua torcida.

Em suas redes sociais, a apresentadora já havia comentado sobre a troca de cenário. Ela chegou a mostrar o estúdio sendo esvaziado para dar lugar a um novo espaço, totalmente diferente, que estava sendo preparado.

Com tons amadeirados, o programa passou a contar com um estúdio elegante e sofisticado. O material aparece em diversos elementos do ambiente, predominando o marrom escuro, além da base da mesa, que traz um tom mais claro e continua sendo o ponto central do estúdio.





As paredes receberam lindas janelas com molduras brancas e uma iluminação bem planejada, trazendo mais aconchego ao programa. Os painéis de LED também fizeram total diferença no projeto.

Além disso, a atração ganhou uma atualização em seu pacote gráfico. A vinheta de abertura, o logotipo e os recursos visuais passaram a apresentar formas arredondadas, conferindo uma identidade visual ainda mais marcante.

A paleta de cores em laranja e amarelo foi mantida, porém, com a exploração de tons mais quentes e vibrantes, atualizando a imagem do programa sem romper com os elementos já conhecidos pelos telespectadores.

Sobre o "A Tarde é Sua"

Reprodução/RedeTV! Thiago Sodré, Sonia Abrão, Daniel Atalla e Vladimir Alves no novo cenário do programa A Tarde é Sua





A Tarde é Sua é uma atração televisiva exibida pela RedeTV! desde 1º de maio de 2006. O programa é apresentado por Sonia Abrão e Elias Abrão e figura entre os mais antigos da emissora de Osasco.

A atração tem como foco principal as fofocas do mundo dos famosos na televisão, além de acompanhar e comentar programas concorrentes, como Big Brother Brasil e A Fazenda. O programa também é responsável por registrar alguns dos maiores índices de audiência da RedeTV!, chegando a 4 pontos de pico e, em determinadas ocasiões, encostando na vice-liderança.