Morre Valentino Garavani, estilista italiano, aos 93 anos

O estilista Valentino Garavani, fundador da grife Valentino, morreu nesta segunda-feira (19) aos 93 anos em Roma, na Itália. A morte foi anunciada em um comunicado da Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. O costureiro foi um dos maiores nomes da alta-costura do século 20, sendo responsável por criar uma imagem de glamour romântico, feminino e luxuoso na moda global.
Nascido em Voghera, na Itália, em 1932, Valentino decidiu precocemente seguir a carreira de estilista. A vocação foi despertada pelo impacto visual dos figurinos espetaculares dos filmes de Hollywood assistidos na juventude. A base técnica, no entanto, foi construída na França durante os anos de formação.
Formação na França e retorno à Itália
O estilista se formou na École des Beaux-Arts e na Chambre Syndicale de la Couture, em Paris. O período como aprendiz nas casas de Jean Dessès e Guy Laroche foi fundamental para o desenvolvimento da precisão técnica.
Ao retornar a Roma em 1959, Valentino abriu o estúdio na Via Condotti e pouco depois conheceu Giancarlo Giammetti. O parceiro se tornaria fundamental nos negócios e na vida pessoal do estilista ao longo dos anos. Juntos, estruturaram a maison cuja estreia oficial ocorreu em 1962 no Palazzo Pitti, em Florença, fazendo a marca ser reconhecida imediatamente como sinônimo de luxo italiano.
A estética de Valentino é descrita pela imprensa especializada como ultra-feminina e teatral na medida exata. Os códigos incluem linhas limpas, uso de chiffon, laços, flores e o contraste entre preto e branco. O elemento central, contudo, é o "Valentino red ", vermelho que se tornou símbolo da marca.
Para a crítica de moda, o tom não é apenas uma cor, mas um símbolo de glamour noturno e a representação da mulher idealizada. "Eu sei o que as mulheres querem: elas querem ser bonitas", diz Valentino no documentário "Valentino: The Last Emperor".
A lista de clientes incluiu nomes como Jackie Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Sophia Loren e diversas princesas europeias ao longo da carreira. O estilo de vida do estilista, cercado por festas, palácios e iates, ajudou a mitificar a própria ideia de "couturier".
Mesmo após a aposentadoria, a herança estética da casa foi assumida por diretores criativos como Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. A Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti segue preservando o trabalho e a memória do estilista italiano falecido aos 93 anos.