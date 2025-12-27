Fábio Rocha/Globo Tadeu Schmidt interagiu com internautas e falou sobre o "BBB 26"

Com estreia marcada para 12 de janeiro, o "Big Brother Brasil 26" se aproxima cercado de expectativas e novidades. Antes mesmo de o reality ir ao ar, o apresentador Tadeu Schmidt tem alimentado a curiosidade do público ao interagir com internautas nas redes sociais, comentando rumores, respondendo perguntas e entrando no clima de descontração que costuma marcar o pré-BBB.

Em um vídeo divulgado neste sábado (27), Tadeu reagiu a comentários feitos por fãs sobre a próxima edição. Entre eles, chamou atenção uma publicação que perguntava se a temporada teria um casal “bonito e fácil de torcer”. Sem entregar detalhes do elenco, o apresentador preferiu brincar com a situação e sugeriu que o público pode esperar participantes que despertem esse tipo de empolgação.

O apresentador também aproveitou para comentar especulações envolvendo possíveis nomes do grupo Camarote. Questionado sobre a chance de o jogador Thiago Galhardo, que recentemente encerrou seu vínculo com o Santa Cruz (PE), integrar o elenco do programa, Tadeu foi sucinto e descartou a possibilidade, sem entrar em maiores explicações.

Além das interações bem-humoradas, Schmidt respondeu a elogios pessoais feitos por seguidores. Ao ler um comentário que dizia que ele “envelhece como vinho”, o apresentador agradeceu a gentileza, disse que a pessoa tinha “bom gosto” e ainda brincou afirmando que passaria a segui-la nas redes sociais.





A nova temporada promete mudanças importantes na dinâmica do jogo. Nesta edição, todos os participantes do grupo "Pipoca" serão selecionados por meio de cinco "Casas de Vidro" instaladas pelo Brasil, ampliando a participação do público no processo de escolha. Entre as novidades também estão o "Laboratório BBB", uma dinâmica inédita dentro da casa, e o lançamento do "Cartola BBB 26", um fantasy game que permitirá aos fãs acompanharem e montarem estratégias paralelas ao reality.



