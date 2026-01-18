Reprodução/Internet Benedito Ruy Barbosa está internado no HCor, em São Paulo

O autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado no HCor, hospital localizado em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. A informação foi confirmada pelo filho do novelista, Ruy Mauricio Barbosa, que se manifestou nas redes sociais após o nome do pai aparecer de forma equivocada em uma lista relacionada a uma votação no clube São Paulo.

Não é a primeira internação do autor

“Meu pai,, está internado no Hcor, tratando uma infecção urinária, não participou da reunião e também não votou. Infelizmente o nome dele está aparecendo em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável”, escreveu Ruy Mauricio no X (antigo Twitter).

Em 2025, Benedito Ruy Barbosa já havia sido internado no mesmo hospital devido ao agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica, condição que compromete a função dos rins de forma progressiva. Na ocasião, ele passou cerca de um mês sob cuidados médicos.

Reconhecido como um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, o autor é responsável por novelas de grande sucesso como Pantanal (1990), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999). Atualmente, está aposentado da escrita, mas sua obra segue sendo adaptada e continuada por sua filha Edmara Barbosa e pelo neto Bruno Luperi.