Primeiro paredão formado no BBB 26
Reprodução | Globo
Primeiro paredão formado no BBB 26






Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB 26), formado oficialmente neste domingo (18). Agora, eles disputam a permanência no programa e o prêmio de R$ 5,44 milhões.

Na última quinta-feira (15),  Marcelo atendeu o Big Fone e ganhou imunidade na berlinda. Ele também deveria indicar uma pessoa que formaria o primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil. Aline Campos foi a escolhida e deu um contragolpe em Ana Paula Renault.

O Líder Alberto Cowboy, vencedor da prova, teve que escolher entre seus alvos do Na Mira do Líder e indicou Milena por falta de troca com a sister.

Veja como aconteceu a votação no BBB:

Os brothers e sisters votaram no Confessionário. Além de Marcelo e Sarah Andrade, estavam imunes da votação os quatro participantes que vieram do Quarto Branco: Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro.

  • O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena.
  • Solange Couto votou em Paulo Augusto.
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto.
  • Breno votou em Paulo Augusto.
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto.
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto.
  • Maxiane votou em Paulo Augusto.
  • Brigido votou em Sol Vega.
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto.
  • Edilson votou em Sol Vega.
  • Jordana votou em Edilson.
  • Marcelo votou em Paulo Augusto.
  • Marciele votou em Juliano Floss.
  • Juliano Floss votou em Sol Vega.
  • Samira votou em Paulo Augusto.
  • Babu Santana votou em Sol Vega.
  • Milena votou em Paulo Augusto.
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega.
  • Sol Vega votou em Juliano Floss.
  • Matheus votou em Maxiane.
  • Gabriela votou em Paulo Augusto.
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach.
  • Chaiany votou em Brigido.

Sete participantes foram votadas. Paulo Augusto recebeu 11 votos e foi parar no Paredão. Depois da votação, Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto disputaram a Prova Bate e Volta.


O trio precisava cruzar um tabuleiro com jogo da memória. Quem chegasse ao final do primeiro circuito, vencia. Paulo Augusto levou a melhor e escapou da berlinda.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/bbb/2026-01-19/bbb-26--aline-campos--ana-paula-e-milena-estao-no-primeiro-paradao.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes