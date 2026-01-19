Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB 26), formado oficialmente neste domingo (18). Agora, eles disputam a permanência no programa e o prêmio de R$ 5,44 milhões.
Na última quinta-feira (15), Marcelo atendeu o Big Fone e ganhou imunidade na berlinda. Ele também deveria indicar uma pessoa que formaria o primeiro paredão da casa mais vigiada do Brasil. Aline Campos foi a escolhida e deu um contragolpe em Ana Paula Renault.
O Líder Alberto Cowboy, vencedor da prova, teve que escolher entre seus alvos do Na Mira do Líder e indicou Milena por falta de troca com a sister.
Veja como aconteceu a votação no BBB:
Os brothers e sisters votaram no Confessionário. Além de Marcelo e Sarah Andrade, estavam imunes da votação os quatro participantes que vieram do Quarto Branco: Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro.
- O Líder da semana, Alberto Cowboy, indicou Milena.
- Solange Couto votou em Paulo Augusto.
- Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto.
- Breno votou em Paulo Augusto.
- Aline Campos votou em Paulo Augusto.
- Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto.
- Maxiane votou em Paulo Augusto.
- Brigido votou em Sol Vega.
- Sarah Andrade votou em Paulo Augusto.
- Edilson votou em Sol Vega.
- Jordana votou em Edilson.
- Marcelo votou em Paulo Augusto.
- Marciele votou em Juliano Floss.
- Juliano Floss votou em Sol Vega.
- Samira votou em Paulo Augusto.
- Babu Santana votou em Sol Vega.
- Milena votou em Paulo Augusto.
- Paulo Augusto votou em Sol Vega.
- Sol Vega votou em Juliano Floss.
- Matheus votou em Maxiane.
- Gabriela votou em Paulo Augusto.
- Leandro votou em Jonas Sulzbach.
- Chaiany votou em Brigido.
Sete participantes foram votadas. Paulo Augusto recebeu 11 votos e foi parar no Paredão. Depois da votação, Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto disputaram a Prova Bate e Volta.
O trio precisava cruzar um tabuleiro com jogo da memória. Quem chegasse ao final do primeiro circuito, vencia. Paulo Augusto levou a melhor e escapou da berlinda.