A participante do Big Brother Brasil 2026, Maxiane Rodrigues, demonstrou muito nervosismo após saber que Pedro teria assediado Jordana na despensa. Durante uma conversa com os colegas na sala, a modelo afirmou que já passou por uma situação de assédio e, chorando, descreveu o quanto se sentiu impotente.

A Ana Paula, Maxiane disse que o assediador fez exatamente o que Pedro teria feito com Jordana. No entanto, contou que foi encarada, e o homem tirou sua roupa e tocou em seus seios.

A sister demonstrou indignação: “Você chega no Big Brother e acha alguém para fazer a mesma coisa? Que ódio! Você não está segura em lugar nenhum? Com um monte de câmeras?”

O clima ficou pesado d entro da casa após a desistência de Pedro Henrique Espíndola. O participante conseguiu tirar todos os colegas do sério com erros consecutivos durante a noite de sábado (17) e a madrugada seguinte.

Na noite deste domingo (18), Pedro desistiu do programa após Jordana acusá-lo de tê-la assediado na despensa. A participante relatou que foi até o local pegar o babyliss e saiu de lá dizendo aos outros brothers que Pedro foi atrás dela e tentou forçar um beijo.

Jordana contou aos colegas que achava que havia apenas dois babyliss na casa e que um deles estava com Aline. Ao comentar isso, Pedro afirmou que existiam dois aparelhos e que um estava na despensa. Em seguida, disse a Jordana que precisava verificar o local.

Os dois foram até lá. Pedro abriu a porta para que ela entrasse, e a sister confirmou que havia outro aparelho na despensa. Segundo Jordana, no momento em que terminou de desenrolar o fio do babyliss, Pedro a prensou contra a parede, tentando forçar contato físico. Ela saiu do local e teria dito que ele estava “viajando”.

Jordana afirmou ainda que, logo depois, Pedro sentou-se no sofá e ficou observando enquanto ela passava o aparelho no cabelo. A sister disse ter se sentido intimidada e foi para o quarto compartilhar o ocorrido com os colegas.





A saída de Pedro foi anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt. O participante, que entrou por meio da Casa de Vidro do Sul — após vencer a disputa regional —, desistiu do jogo pouco tempo depois. Durante o anúncio, o apresentador não mencionou diretamente a acusação de assédio, mas informou que os detalhes seriam explicados ao longo do programa.