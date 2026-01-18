TV Globo Jonas Sulzbach abre mão de imunidade para ver vídeo da família

Jonas Sulzbach precisou tomar uma decisão no Presente do Anjo deste domingo (18) no BBB 26. O Veterano teve que escolher entre assistir um vídeo da família ou receber um poder misterioso no jogo. Jonas não pensou duas vezes e abriu mão de uma segunda imunidade, que poderia ser dada para outro brother no primeiro Paredão da edição. A decisão do gaúcho de 39 anos levou a um momento emocionante quando assistiu ao vídeo enviado pelo filho João Lucas, de 10 anos. O participante também recebeu mensagens do pai e da mãe durante o Presente do Anjo.

A mensagem recebida por Jonas no Almoço do Anjo apresentava as duas opções disponíveis para a escolha. "Chegou o momento de tomar uma decisão importante. De um lado, um amor. Uma mensagem de quem está te esperando lá fora. Do outro lado, o poder. Uma mensagem que pode mudar a votação de hoje", dizia o texto exibido ao Veterano no ambiente reservado.

Jonas, surpreso com a escolha proposta pela produção, foi informado das opções de forma clara e direta. "Você prefere assistir um vídeo da sua família ou ganhar o poder de imunizar mais um participante e ter duas imunidades para dar?", questionou a mensagem. Após um momento de reflexão, o veterano optou pelo que realmente queria: "Eu quero o Amor. Ver minha família", disse o participante decidido.

Mensagem emocionante do filho

A decisão de Jonas o levou a um emocionante momento no Confessionário do BBB 26. O participante assistiu a um vídeo enviado por João Lucas, fruto de um relacionamento rápido com a modelo Natalia Vieira. Na mensagem, o garoto expressava todo o apoio e desejo de forças para o pai continuar no jogo do reality show.

"Está todo mundo torcendo por você. A gente está muito forte aqui, mesmo com saudade. Então também quero que você esteja bem forte aí. Você é especial demais para mim. Te amo muito mesmo, daqui até o infinito", disse o filho de 10 anos no vídeo. Ao ouvir a mensagem, Jonas não conseguiu conter as lágrimas e se emocionou com as palavras do menino.

O pai do veterano também deixou um recado especial no vídeo, relembrando momentos inesquecíveis que viveram juntos ao longo dos anos. "Toda hora eu tenho essa recordação. A gente comemorava junto as vitórias do Grêmio, sempre juntos. O pai te carregando na garupa. Te amamos, desejamos um programa de muita tranquilidade para ti", disse o pai.

A mãe de Jonas também fez questão de deixar a mensagem de carinho e apoio ao filho confinado. "Desde criança é muito querido, carismático, sorridente. Uma pessoa que trazia alegria para todos nós. Por onde passava, você sorria e era alegre. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Te amo demais", afirmou.



