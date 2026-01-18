Jonas Sulzbach abre mão de imunidade para ver vídeo da família
Jonas Sulzbach abre mão de imunidade para ver vídeo da família

Jonas Sulzbach precisou tomar uma decisão no Presente do Anjo deste domingo (18) no BBB 26. O Veterano teve que escolher entre assistir um vídeo da família ou receber um poder misterioso no jogo. Jonas não pensou duas vezes e abriu mão de uma segunda imunidade, que poderia ser dada para outro brother no primeiro Paredão da edição. A decisão do gaúcho de 39 anos levou a um momento emocionante quando assistiu ao vídeo enviado pelo filho João Lucas, de 10 anos. O participante também recebeu mensagens do pai e da mãe durante o Presente do Anjo.

A mensagem recebida por  Jonas no Almoço do Anjo apresentava as duas opções disponíveis para a escolha. "Chegou o momento de tomar uma decisão importante. De um lado, um amor. Uma mensagem de quem está te esperando lá fora. Do outro lado, o poder. Uma mensagem que pode mudar a votação de hoje", dizia o texto exibido ao Veterano no ambiente reservado.

Jonas, surpreso com a escolha proposta pela produção, foi informado das opções de forma clara e direta. "Você prefere assistir um vídeo da sua família ou ganhar o poder de imunizar mais um participante e ter duas imunidades para dar?", questionou a mensagem. Após um momento de reflexão, o veterano optou pelo que realmente queria: "Eu quero o Amor. Ver minha família", disse o participante decidido.


Mensagem emocionante do filho

A decisão de Jonas o levou a um emocionante momento no Confessionário do BBB 26. O participante assistiu a um vídeo enviado por João Lucas, fruto de um relacionamento rápido com a modelo Natalia Vieira. Na mensagem, o garoto expressava todo o apoio e desejo de forças para o pai continuar no jogo do reality show.

"Está todo mundo torcendo por você. A gente está muito forte aqui, mesmo com saudade. Então também quero que você esteja bem forte aí. Você é especial demais para mim. Te amo muito mesmo, daqui até o infinito", disse o filho de 10 anos no vídeo. Ao ouvir a mensagem, Jonas não conseguiu conter as lágrimas e se emocionou com as palavras do menino.

O pai do veterano também deixou um recado especial no vídeo, relembrando momentos inesquecíveis que viveram juntos ao longo dos anos. "Toda hora eu tenho essa recordação. A gente comemorava junto as vitórias do Grêmio, sempre juntos. O pai te carregando na garupa. Te amamos, desejamos um programa de muita tranquilidade para ti", disse o pai.

A mãe de Jonas também fez questão de deixar a mensagem de carinho e apoio ao filho confinado. "Desde criança é muito querido, carismático, sorridente. Uma pessoa que trazia alegria para todos nós. Por onde passava, você sorria e era alegre. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Te amo demais", afirmou.


