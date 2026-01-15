Marcelo atendeu ao Big Fone que tocou no Big Brother Brasil (BBB 26), na noite desta quinta-feira (15), e agora está imune do Paredão. O brother precisava indicar uma pessoa para a berlinda e escolheu Aline Campos.
"Atenção, preste bem atenção. Você está imune e deve indicar alguém ao Paredão. Vá até a despensa, pegue a pulseira vermelha, reúna todas na sala e comunique a sua decisão", disse a voz.
Como uma forma de se proteger da berlinda, Aline poderá indicar alguém para o Paredão. Os brothers darão os seus votarão no domingo (18). A dinâmica da semana foi anunciada por Tadeu Schmidt, na última terça-feira (13), durante o programa ao vivo.
O Big Fone dourado, que fica entre a sala e a cozinha, foi escolhido pelo público para tocar.