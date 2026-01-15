Marcelo atendeu ao Big Fone
Reprodução | TV Globo
Marcelo atendeu ao Big Fone

Marcelo atendeu ao  Big Fone que tocou no Big Brother Brasil (BBB 26), na noite desta quinta-feira (15), e agora está imune do Paredão.  O brother precisava indicar uma pessoa para a berlinda e escolheu Aline Campos.

"Atenção, preste bem atenção. Você está imune e deve indicar alguém ao Paredão. Vá até a despensa, pegue a pulseira vermelha, reúna todas na sala e comunique a sua decisão", disse a voz.

Como uma forma de se proteger da berlinda, Aline poderá indicar alguém para o Paredão. Os brothers darão os seus votarão no domingo (18). A dinâmica da semana foi anunciada por Tadeu Schmidt, na última terça-feira (13), durante o programa ao vivo.

O Big Fone dourado, que fica entre a sala e a cozinha, foi escolhido pelo público para tocar.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/bbb/2026-01-15/big-fone--marcelo-fica-imune-e-indica-aline-campos-ao-paredao.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes