Reprodução/TV Globo Cowboy no BBB 26

O Líder do BBB 26, após a prova de resistência, Alberto Cowboy já conta com algumas opções de voto para o primeiro paredão da temporada. O empresário contou que quer analisar a indicação com calma e apontou que tem pensado em nomes como Milena Lages.

O mineiro falou sobre o assunto com Babu Santana, Jonas Sulzbach e Edílson Capetinha no quarto do líder. Na madrugada de sexta-feira (16), ele precisará indicar cinco pessoas na dinâmica do Na Mira do Líder.

"Tem noção já, Cowboy? Indicação, não?", questionou Jonas. "Ainda não", respondeu o líder. "Eu senti que ele pensou quando achou que ia ter que indicar ali na hora", brincou Babu.

"É muito em cima da hora. Por mais que eu esteja pensando, ainda não tenho uma indicação fechada. Quero tentar decidir com calma", explicou o empresário. "Mas você tem os nomes?", perguntou o ator.

"Não. Algumas opções de pessoas, sim. Pessoas com quem eu conversei menos. Hoje, mais por afinidade", afirmou Cowboy. "O bagulho que a Milena falou pesa, quando ela disse: 'Veterano nem deveria estar aqui'. A pessoa tem que tomar cuidado com o que fala, porque eu sou Veterano. Depois ela tentou consertar", destacou.

A preocupação de Cowboy é que a participante tenha influenciado outros jogadores com esse posicionamento. "Está puxando voto para os Veteranos? A gente vira alvo, e eu tô no meio", disse.

"Se eu fosse indicar ela, não seria exatamente por isso, entendeu? Ela é uma opção? Talvez até seja, por afinidade. Ela não sentou comigo para bater papo", reforçou o líder.

Alberto se consagrou como o primeiro mandatário da edição após mais de 26 horas de resistência na Prova do Líder. O Veterano venceu Jonas Sulzbach na dinâmica, depois de os dois trocarem rusgas na reta final.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do programa, Tadeu Schmidt revelou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do BBB, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Com o valor dobrado, o prêmio fica em R$ 5,440 milhões", disse.

O Big Brother Brasil 26 estreou na última segunda-feira com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Os integrantes do Pipoca foram definidos no domingo (11) após o encerramento das cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país. Veteranos de outras edições também entraram no programa. A programação do reality mantém o horário de 22h25 às terças, quintas, sextas e sábados.



