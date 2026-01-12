Fábio Rocha/Globo Tadeu Schmidt

A Globo anunciou no domingo (11) os 10 participantes do grupo Pipoca do BBB 26, escolhidos pelo público através de votação nas Casas de Vidro. No último final de semana, fãs do programa começaram a avaliar se o elenco revelado tem potencial para entregar uma edição memorável.

Pensando nisso, o iG Gente quer saber a sua opinião: quais são suas expectativas para essa nova edição do programa, que estreia nesta segunda-feira (12)?





Os 10 Pipocas foram selecionados entre 20 candidatos confinados em cinco Casas de Vidro espalhadas pelas regiões do Brasil. O público votou de forma ilimitada pelo gshow e escolheu um homem e uma mulher de cada região. A votação aconteceu entre os dias 9 e 11 de janeiro, com transmissões simultâneas no Globoplay.

A diversidade regional e profissional dos Pipocas escolhidos chamou atenção. Do Norte vieram Marciele, influenciadora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, e Brigido, diretor de escola e engenheiro. Do Nordeste, Maxiane, professora de História e influenciadora, e Marcelo, médico formado na Bolívia. Do Centro-Oeste entraram Jordana, advogada e modelo, e Paulo Augusto, estudante de Medicina Veterinária e pecuarista.

O Sul elegeu Samira, estudante de Direito conhecida como Sami, e Pedro, vendedor ambulante que espera o nascimento da primeira filha. Já o Sudeste escolheu Milena, empresária de recreação infantil com história de superação, e Marcel, advogado que voltou a morar com o pai após perder a mãe.

Novidades da temporada aumentam curiosidade

O BBB 26 traz inovações que podem impactar positivamente a recepção do público. A principal mudança é o Laboratório BBB, um banco de reservas com candidatos que podem substituir qualquer participante a qualquer momento. A produção promete usar o mecanismo como "combate às plantas", termo usado para descrever participantes que não geram conteúdo.

Outra novidade é o Cartola BBB, fantasy game onde o público monta times semanalmente com os participantes e acumula pontos conforme o desempenho dos brothers e sisters na casa. O prêmio do programa continua na casa dos R$ 3 milhões.