Twitter/X Quarto branco do BBB 26 vira notícia na Espanha: 'Big Tortura'

O Quarto Branco do BBB 26 virou notícia na imprensa internacional nesta sexta-feira (16) após críticas ao formato da prova de resistência. O telejornal espanhol laSexta exibiu uma reportagem sobre a dinâmica, que já ultrapassou 70 horas de duração, e comparou o confinamento com uma prisão militar dos Estados Unidos em Cuba.

a fama internacional dos nossos manicomers veio aí kkkkkk a imprensa alegando que eles tão sofrendo tortura por uma vaga no reality #BBB26 pic.twitter.com/JPLo7VMdil — doug oliver (@dougoliverx) January 16, 2026

O âncora ironizou o formato ao vivo e disse que a atual fase do programa mais se parece com uma experiência de punição do que com entretenimento. Na legenda da reportagem, o canal batizou a dinâmica de Gran Hermano Guantánamo, referência à prisão militar de Guantánamo.

Durante a exibição, o apresentador criticou as condições impostas aos participantes que disputam vagas no reality da Globo. "Estão escutando os barulhos? Eles estão presos em um quarto branco e têm que escutar sons insuportáveis por 24 horas", afirmou o âncora do telejornal espanhol. "Agora virou o Big Tortura Brasil", acrescentou o apresentador ao comentar as imagens exibidas no telejornal. Na Espanha, Gran Hermano é o nome pelo qual o Big Brother é conhecido no país.

Críticas às condições do confinamento

O laSexta exibiu trechos dos participantes do Quarto Branco reclamando da falta de água e comida, além dos barulhos ensurdecedores. A reportagem acrescentou a legenda com a indagação "um quarto de tortura?" ao mostrar as condições enfrentadas pelos candidatos.

O jornal explicou que o Quarto Branco funciona como uma espécie de etapa classificatória para os participantes que ainda disputam vagas na casa principal. A reportagem descreve o ambiente como uma sala completamente branca, sem móveis e submetida a estímulos sonoros constantes.

O laSexta criticou que os confinados vestem roupas brancas e não conseguem distinguir dia e noite, já que a iluminação permanece acesa o tempo todo. Outro ponto foi a privação de conforto básico oferecido aos participantes durante a prova. A falta de referências temporais foi citada como um dos aspectos mais difíceis da dinâmica.

Em um dos trechos exibidos pelo canal espanhol, a participante Elisa Klein apareceu chorando no momento em que desistiu de permanecer no local. Outro aspecto criticado foi a limitação de itens básicos como água e alimentação durante o período de confinamento.

A prova de resistência do Quarto Branco começou na segunda-feira (12) e já dura mais de quatro dias completos. Os três últimos participantes a permanecerem no ambiente conquistam vagas oficiais no elenco do BBB 26. A dinâmica substitui o formato tradicional de seleção de participantes do grupo Pipoca, que em edições anteriores entravam direto na casa principal.