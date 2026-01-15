TV Globo Elisa aperta botão vermelho e deixa o Quarto Branco do BBB 26

Elisa se tornou a segunda candidata a desistir do Quarto Branco do BBB 26 nesta quinta-feira (15). A modelo gaúcha apertou o botão vermelho na tarde de hoje após mais de 65 horas dentro do cômodo que disputa duas vagas no reality show. A decisão ocorreu depois que a candidata relatou sentir fortes dores e não aguentar mais continuar na dinâmica. Elisa havia participado da Casa de Vidro do Sul antes de entrar no Quarto Branco.

"Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", disse Elisa ao apertar o botão vermelho e deixar a competição. A gaúcha demonstrou emoção ao comunicar a decisão para os colegas de confinamento no espaço isolado.

Dores levam à desistência

Durante o dia, a candidata já havia desabafado que não sabia mais quanto tempo aguentaria continuar na dinâmica do Quarto Branco. "Estou pensando. Estou com muita dor e vendo até onde aguento", disse no início da manhã desta quinta-feira, sinalizando as dificuldades enfrentadas no cômodo.

Após tomar a decisão e apertar o botão vermelho, Elisa recebeu o apoio do grupo que segue na disputa por duas vagas no BBB 26. Os candidatos demonstraram compreensão com a escolha da modelo e a incentivaram após a saída do espaço.

"Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês", finalizou Elisa ao se despedir dos candidatos que permanecem no Quarto Branco. A modelo demonstrou gratidão pela experiência vivida no cômodo, apesar da desistência.

A primeira desistência do Quarto Branco havia acontecido na última terça-feira (13), quando Ricardinho apertou o botão vermelho. O candidato deixou a competição antes de Elisa, reduzindo o número de competidores no espaço. As duas saídas aconteceram em um intervalo de dois dias.

Agora restam sete candidatos na disputa pelas duas vagas no BBB 26: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela. O grupo continua confinado no Quarto Branco enfrentando a dinâmica de resistência para conquistar a entrada no reality show. A competição segue até que apenas dois participantes permaneçam no cômodo.