Reprodução/Internet Regina Volpato recusou proposta da TV Gazeta para novo projeto

Regina Volpato decidiu não aceitar a proposta da TV Gazeta para retornar ao elenco da emissora paulista. A apresentadora negociou com a direção do canal no final de 2025, mas optou por não assinar o vínculo. O plano da empresa envolvia um projeto dedicado ao público feminino e cogitou-se a volta dela ao comando do programa Mulheres.

Apesar da negativa, o diálogo terminou de forma amigável e respeitosa entre as partes. Segundo a Folha de S.Paulo, o convite teria partido de Juliana Algañaraz, executiva que realiza uma reestruturação na grade da TV Gazeta. A profissional busca novos nomes de peso após cortes recentes na programação, como a saída de Carol Minhoto do Você Bonita.

Saiu da emissora em 2023

O principal motivo para a recusa envolve o momento profissional da comunicadora.concentra seus esforços na criação de conteúdo para as redes sociais, onde soma mais de 2 milhões de seguidores. Ela já havia declarado ao programa Olho no Olho, da Folha, que não deseja comandar atrações diárias de longa duração ao vivo. Esse formato exigia muito tempo e dedicação exclusiva em sua passagem anterior pela televisão.

A apresentadora trabalhou na TV Gazeta entre 2018 e 2023, período em que se tornou um dos principais rostos da programação vespertina da emissora e conquistou a audiência. Uma volta à televisão aberta não está totalmente descartada pela ex-contratada do SBT. Na entrevista, a jornalista afirmou que aceitaria propostas para formatos por temporada, desde que se encaixem em sua rotina atual de vida e trabalho.