Reprodução/TV Globo Alberto Cowboy no BBB 26

Considerado o grande vilão do BBB 7, Alberto Cowboy contou que topou o convite para o BBB 26 para se desfazer da imagem negativa. O empresário ficou marcado pela rivalidade com Diego Alemão, que se tornou o vencedor da edição de 2007.

O mineiro comentou o assunto em conversa com Ana Paula Renault na madrugada desta quinta-feira (17), após vencer a primeira Prova do Líder.

"Na minha cabeça, não sei se estou certo ou errado, eu tive uma certa popularidade lá fora e estou aqui para recuperar a minha imagem, para mostrar o meu verdadeiro eu. Porque eu vim, me joguei, e o povo interpretou errado e condenou", disse ele sobre sua primeira edição.

"Na sua edição, você foi crucificado?", questionou Ana. "Eu fui vilão", respondeu o brother. "Bem-vindo ao time", enfatizou a jornalista, que foi expulsa da 16ª edição.





"Quem é você para chegar perto de mim?", rebateu Cowboy. "Depois eu te conto minha história. Você foi uma vilã amada", frisou ele.

O veterano também recordou a prova de resistência que venceu Alemão no BBB 7, enquanto conversava na cozinha com Juliano Floss, Samira, Babu e Jordana.

Reprodução/Globoplay Cowboy durante a Prova do Líder





"A prova de resistência não significa que o cara mais forte vai ganhar. Ninguém acreditou que eu ganhei do Alemão. Na época, o Alemão era o mocinho, e eu era o vilão. Era o vilão ganhando do mocinho. Nego queria quebrar a televisão. E minha tia lá vibrando", frisou.

"O Brasil ficou louco quando eu ganhei, e isso é uma pedra no sapato dele. Quando ele fala dessa prova, chega até a engasgar", contou Cowboy.

Reprodução/Globoplay Alberto Cowboy no BBB 26





"Eu fui vilão porque joguei. Eu coloquei no paredão ele e a mulher com quem ele queria ficar. Não era nem namorada dele, ele queria ficar. E ele já ficava com uma. Só que ele dava uns beijos na Íris [Stefanelli] e ficava se declarando para a Íris", disse.

No BBB 7, Alemão, Fani e Íris formaram quase um "trisal". Cowboy causou revolta na época entre o público ao formar um paredão entre Alemão e Íris, separando o casal amado pelos telespectadores da edição.

Sobre o BBB 26

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.