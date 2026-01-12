Reprodução/Internet BBB 26 estreou com 17,27 pontos de média em São Paulo

A estreia do BBB 26 na noite desta segunda-feira (12) garantiu a liderança de audiência para a Globo, mas não passou ilesa de um sinal de alerta. Reformulado, o reality show registrou 17,27 pontos de média na Grande São Paulo, e escapou por pouco da pior estreia da história do programa, que foi da edição passada, com 17,0 pontos.

Segundo dados prévios obtidos pela coluna com fontes do mercado, a nova temporada doda atração teve pico de 21,07 pontos e share de 33,57%, durante sua exibição entre 22h26 e 23h33. Os números ainda podem sofrer ajustes no consolidado, que será divulgado na terça-feira (13).

Concorrência

O desempenho é o segundo pior entre todas as estreias do reality, mesmo com o apelo de uma nova mecânica de escolha de participantes. Pela primeira vez, todos os integrantes do grupo Pipoca foram escolhidos pelo público em votação popular. Além disso, o programa reuniu ex-participantes marcantes no grupo Veteranos, que passa a dividir espaço com os tradicionais Camarotes.

No mesmo horário do BBB 26, as plataformas de streaming marcaram 14,97 pontos, sinalizando a crescente concorrência do consumo digital. O SBT ficou com a vice-liderança na TV aberta, com 3,99 pontos, seguido pela Record, que somou 3,33 pontos. A Band anotou 0,83, a RedeTV! ficou com 0,58, a XSports teve 0,37, e a TV Cultura, 0,31.