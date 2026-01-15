Reprodução/ TV Globo Henri Castelli e Marielza em edições diferentes do '"BBB"

Henri Castelli, de 47 anos, foi desclassificado do "Big Brother Brasil 2026" nesta quarta-feira (14), após sofrer duas convulsões no programa da Rede Globo. A primeira foi às 9h30, enquanto a outra ocorreu às 14h30, depois dele retornar do hospital.

O caso repercutiu não apenas entre os outros confinados do reality, mas também entre os espectadores, que se preocuparam com a possibilidade de Henri piorar, caso voltasse. Isso porque o jogo é conhecido pelo alto nível de estresse, provas de resistência e discussões.





No entanto, Henri não foi o primeiro participante a deixar a competição por motivos de saúde. Antes dele, Marielza Souza, com 47 anos na época, foi desclassificada do "Big Brother Brasil 2005".

Enquanto estava na banheira de hidromassagem, a mulher sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico. Uma das sisters que a ajudou na ocasião foi Grazi Massafera, hoje vista como a vilã Arminda, de "Três Graças".

Outros brothers, como Jean Wyllys e Rogério Padovan, também auxiliaram a vítima. Marielza, natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi encaminhada ao hospital e não retornou à competição.

Decisão da Globo

A emissora emitiu um comunicado justificando a desclassificação de Henri. "Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames", inicia.

"À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa", conclui.

Saiba mais

Henri Castelli estreou na Globo em 1998, ano em que realizou participações no célebre seriado "Hilda Furacão" e, posteriormente, no folhetim "Pecado Capital". "Malhação", "Belíssima", "Caras e Bocas", "Cobras e Lagartos" e "Flor do Caribe" são algumas novelas que têm no currículo, em papéis que iam de coadjuvantes a vilões e mocinhos.





Castelli é pai de Lucas, fruto da antiga relação com a supermodelo Isabeli Fontana; e de Maria Eduarda, com Juliana Despirito. Entre os romances do passado, destacam-se ainda os antigos relacionamentos com Fernanda Vasconcellos e Jakelyne Oliveira.