Reprodução/TV Globo Pedro faz desabafo no BBB

Após o resultado da primeira Prova do Líder no BBB 26, Pedro Henrique demonstrou bastante ansiedade ao afirmar que estava sendo alvo de comentários e movimentações dentro do reality. Suspeitando de ser alvo de uma forte votação no paredão, o brother entrou em um estado que preocupou seus aliados. Chegou a dizer que traiu a esposa.

O jovem afirmou ter ouvido outros participantes falando mal dele durante o confinamento. A interpretação do que provavelmente escutou o deixou bastante nervoso, fazendo com que os brothers sugerissem que ele buscasse apoio psicológico dentro do programa.

Alberto Cowboy fez questão de dar um conselho ao colega e enfatizou que o jeito ansioso poderia prejudicá-lo dentro do jogo. "Você tem que mostrar o Pedro que a gente conhece, não o Pedro ansioso, porque ninguém vai gostar. Já tem gente cheia de ansiedade em casa", disse o veterano.

Pedro chegou a fazer uma confissão sobre sua vida pessoal para Brígido Neto. O participante revelou que já havia traído a esposa, fato que, de acordo com ele, sequer havia contado à família.





"Esse negócio é um negócio que nem minha família sabe… Esse negócio de traição. Quem sabe é minha sogra, é muito íntimo. Abri aqui para 200 milhões de pessoas. Tem coisa que se fala e não se desfala", contou Pedro.

Brígido tentou desfazer o dano e aconselhou o colega de confinamento a não falar sobre o assunto.

"Não é algo bonito de se falar, mas, se são águas passadas e tu já te resolveu com tua esposa, não repita. Seja um homem de honra. Família não deixa brecha", disse o coach.

De acordo com Brígido, a revelação de Pedro pode ter criado um imbróglio para ele no início do confinamento.

"Eu acho que tu colocou um alvo nas costas. Talvez a única maneira de tu não ir ao paredão agora seja porque a gente da casa de vidro se fechou para não votar", disse.

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.

Pedro confessa traição no BBB26 e diz admirar a esposa por ter perdoado:

“Eu já traí minha esposa e ela aceitou pela família. Se fosse comigo, não aceitaria. Ela é f0da!” 👀 #BBB26 pic.twitter.com/cwDrFDznMB — Gordo Fofoqueiro (@gordofofoqueiro) January 15, 2026



