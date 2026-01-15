Reprodução/ Instagram Zé Felipe, Hooni e Ana Castela

Zé Felipe, de 27 anos, reacendeu as especulações de uma suposta reconciliação com Ana Castela, de 22. O cantor demonstrou ciúmes diante das investidas feitas à cantora por um influenciador digital coreano.

"É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai para lá, coreano safado, vagabundo", iniciou ele no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 34 milhões de seguidores.





Na sequência, ele enfatizou a surpresa com a cantada do rapaz, mas ressaltou já estar acostumado com esse tipo de situação ocorrendo com outros famosos, como cantores.

"E eu na convicção de que o Jack era tudo cantor. Aí tem Jack coreano. Eu nunca tinha visto, não. Jack cantor tem todos, né? Quase. Mas a cabeça tá boa, não", declarou.

As declarações do filho de Leonardo repercutiram. Para alguns internautas, o "ciúme" é um indício de que o ex-casal possa estar em clima de reconciliação.

Entenda

O influenciador que "cantou"Ana Castela é Sunghoon Jang, popularmente conhecido como Hooni. O criador de conteúdo digital nasceu na Coreia do Sul e acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

Na plataforma de vídeos curtos, o TikTok, ele já ultrapassou a marca de 1,3 milhão. Em algumas postagens, ele surge dançando hits brasileiros. Já em outros, declara o carinho que sente pelo Brasil, falando, inclusive, de futebol.

Os fãs passaram a torcer pelo romance entre ele e Ana Castela após um álbum de fotos publicado pela boiadeira. Na ocasião, ela aparecia de biquíni e recebeu uma cantada do famoso internacional.

"Issoooo! Que linda solteira, Ana", escreveu Hooni.





Término

A separação de Ana Castela e Zé Felipe foi revelada em dezembro de 2025, após dois meses de oficialização do namoro. "Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", escreveu o cantor.

"Sei que na internet criam verdades que não existem e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô foda-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", escreveu.





