Reprodução/TV Globo Edílson Capetinha faz desabafo

Antes de ser eliminado da Prova de Resistência do BBB 26, nesta quarta-feira (14), Edilson Capetinha enfatizou a Jonas e a Alberto Cowboy, que eles perderam a oportunidade de ganhar a atração.

Ao chegar na sede, Capetinha frisou aos demais participantes que falou sobre o aviso dado aos dois antes de chegar na área da prova. "Se eles fossem inteligentes, ao extremo, do jeito que tinha que ser, ganhavam o BBB hoje", ressaltou.

"Não é desistir da prova nem nada, só não podiam fazer o comentário que não iriam desistir. Cowboy fez o comentário que não iria desistir da prova por vários motivos. Não quero que ninguém desista da prova, mas também não precisa falar isso", reforçou.

"Eu sou um cara que tenho popularidade, você faz um comentário desse, você já perde popularidade das pessoas que gostam de mim, torcida do Flamengo, Corinthians...", finalizou.





Capetinha argumentou que ele não estava bem, mas, se sentiu menosprezado pelo comentário de que os colegas de confinamento iriam desistir mesmo assim poderia queimá-los com o público.

Sobre o BBB 26

Durante a estreia do BBB, Tadeu Schmidt anunciou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do programa, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio chega a R$ 5,440 milhões", afirmou.

"E tem mais, atenção! Esse valor vai ficar rendendo no cofrinho, ou seja, vai crescer ainda mais. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", reforçou.

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.

Prova do Líder

A primeira Prova do Líder do BBB 26, que começou na noite de terça-feira (13), ultrapassou 26 horas de duração e encerrou na madrugada desta quinta-feira (15) com vitória de Alberto Cowboy. O brother disputou a reta final da resistência com Jonas Sulzbach.

A competição teve início às 23h09, durante o programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt, e seguiu ao longo da madrugada no Provódromo, que contou com a vitória do veterano na atração global.