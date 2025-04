Reprodução/Instagram Eliezer

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para se defender das críticas relacionadas à sua participação em uma viagem com o grupo cristão Legendários, conhecido por promover transformações familiares. Emocionado, o influenciador chorou ao falar sobre sua fé e a gratidão pela recuperação do filho mais novo, Ravi, que passou por uma internação há cinco meses.

"Fé não se explica, eu não tenho que dar um posicionamento. O único posicionamento que eu tenho está aqui do lado do meu quarto, dentro do berço, vivo, com saúde", declarou Eliezer, referindo-se ao filho. Ele relembrou o período em que a família não sabia se a criança sairia do hospital: "Para muitos pode ser sorte, coincidência, mas pra mim é Deus. Quando eu subi a montanha, no meu coração, era uma forma de ser grato a Deus por ter salvado meu filho".





Além da situação do pequeno Ravi, que ficou 19 dias internado, Eliezer também citou os problemas de saúde enfrentados por sua esposa, Viih Tube, que sofreu uma hemorragia, e seu próprio cateterismo de emergência. "Ela está viva, está bem, eu estou bem, meu filho está bem. Eu desejo no fundo do meu coração que ninguém nunca passe por isso", desabafou.

Sobre as críticas que associaram sua fé a uma determinada religião, ele foi enfático: "A minha fé é condicionada a Deus. Quem está colocando a religião nisso para deslegitimar a minha fé são vocês. Deus salvou o meu filho, não foi a igreja, não foi o pastor ou a religião. Não zombe e nem critique a fé do outro. Fé se vive. Fé transforma. Fé não se explica".