Reprodução/TV Globo Solange Couto é alvo de polêmicas

Maria Mariah, filha da atriz Solange Couto, se pronunciou nas redes sociais nesta terça-feira (13). Ela esclareceu as falas da mãe após declarações sobre o programa Bolsa Família gerarem polêmica nas redes sociais.

"Basicamente, quem me conhece sabe que sou ativista há muitos anos. Nesse quesito, minha mãe não vai agradar ninguém", iniciou.

A filha da artista enfatizou que a mãe não é apoiadora de nenhum político.

"A minha mãe é uma pessoa que tem uma leitura de política como a maior parte do povo. O que os políticos e as instituições têm a ver com a vida, com o cotidiano? É basicamente isso. Minha mãe não tem uma super formação, não se mete em política e não defende nenhum político. Ela é uma mulher de 69 anos que pensa como a maioria das pessoas no Brasil", reiterou.





Maria Mariah também destacou que a mãe não assume "pautas", apenas defende aquilo em que acredita e não se posiciona para agradar.

"Minha mãe não vai militar no BBB. Ela tem uma opinião política de senso comum. É pouco crítica? Sim, assim como a da maioria da população", reforçou.

O que disse Solange Couto?

Durante uma conversa na atração, Solange Couto relatou uma conversa que teria tido com uma mulher, supostamente beneficiária do Bolsa Família.

"Eu vi uma garota dizendo assim: 'Dona fulana, eu passei para a quinta série, eu quero completar, mas aqui na cidade não tem'. Essa pessoa de poder virou e falou assim para a menina: 'Você tem benefícios? É melhor você ter filhos do que estudar'. Eu não vou dizer o nome do benefício, mas eu vi, ninguém me contou", afirmou a atriz no BBB.

Qual é o valor do prêmio do BBB 26?

Durante a estreia do BBB, Tadeu Schmidt anunciou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do programa, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio chega a R$ 5,440 milhões", afirmou.

"E tem mais, atenção! Esse valor vai ficar rendendo no cofrinho, ou seja, vai crescer ainda mais. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", reforçou.

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.