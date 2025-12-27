Reprodução/Internet Felipe Andreoli será um dos rostos da cobertura da Copa do Mundo na Record

Felipe Andreoli vai voltar a trabalhar com esportes na televisão. Depois de estrear em três programas do entretenimento da Record, o apresentador foi confirmado como um dos nomes que integrarão a equipe da emissora na cobertura da Copa do Mundo de 2026, marcada para junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O retorno ao segmento esportivo vai acontecer dois anos após sua saída da Globo, onde atuou por uma década como repórter e apresentador no núcleo de esportes.deixou a líder de audiência em 2024 e, logo em seguida, assinou contrato com a Record ao lado da mulher, Rafa Brites.

O apresentador foi deslocado para o entretenimento e comandou os realities Power Couple, Love & Dance e Game dos 100, além de participar de especiais e coberturas de eventos pontuais. Apesar da mudança, o apresentador garante que nunca se desligou do mundo esportivo.

Rotina com mais equilíbrio

“Ter feito três programas do entretenimento me deu a certeza da minha versatilidade. E continuo falando de esporte nas minhas redes sociais. Quem passou pelo esporte nunca sai muito do esporte. Ano que vem tem Copa e obviamente quero estar presente”, comentou em entrevista recente.

A transição da Globo para a Record foi, segundo ele, uma decisão sem arrependimentos. Andreoli afirma que a nova rotina o permitiu passar mais tempo com os filhos e com a família: “Estou tendo muito mais tempo para os meus filhos e para outras partes da vida. Sem arrependimentos”, destacou.