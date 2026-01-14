Após mais de um mês afastado da televisão, José Luiz Datena voltou ao comando do Brasil do Povo, da RedeTV!. O jornalista celebrou sua recuperação após uma cirurgia cardíaca delicada e agradeceu o carinho dos telespectadores nesse período de ausência. Ele estava fora do ar desde o dia 6 de dezembro de 2025, substituído temporariamente por William Kury.O retorno foi marcado por emoção e entusiasmo. Na volta do intervalo, José Luiz Datena apareceu visivelmente animado e abriu o programa com uma saudação calorosa: "Um feliz ano novo para todos vocês. É o meu primeiro dia de volta aqui na RedeTV! para todo o Brasil", disse o apresentador.
Cirurgia cardíaca
O procedimento cardíaco pelo qual José Luiz Datena passou foi necessário para desentupir artérias, comprometidas por complicações relacionadas ao diabetes, condição com a qual convive há anos. Pouco depois da cirurgia, ele usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e alertar sobre os riscos da doença."Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, eu acabo de fazer um procedimento no coração. Uma cirurgia onde desentupi todas as artérias. Eu tenho diabetes, tava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo", disse.