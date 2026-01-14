Reprodução/Internet Datena voltou ao Brasil do Povo após mais de um mês afastado

Após mais de um mês afastado da televisão, José Luiz Datena voltou ao comando do Brasil do Povo, da RedeTV!. O jornalista celebrou sua recuperação após uma cirurgia cardíaca delicada e agradeceu o carinho dos telespectadores nesse período de ausência. Ele estava fora do ar desde o dia 6 de dezembro de 2025, substituído temporariamente por William Kury.

Cirurgia cardíaca

O retorno foi marcado por emoção e entusiasmo. Na volta do intervalo,apareceu visivelmente animado e abriu o programa com uma saudação calorosa: "Um feliz ano novo para todos vocês. É o meu primeiro dia de volta aqui na RedeTV! para todo o Brasil", disse o apresentador.

O procedimento cardíaco pelo qual José Luiz Datena passou foi necessário para desentupir artérias, comprometidas por complicações relacionadas ao diabetes, condição com a qual convive há anos. Pouco depois da cirurgia, ele usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e alertar sobre os riscos da doença.

"Meus amigos e minhas amigas, desculpem a aparência, eu acabo de fazer um procedimento no coração. Uma cirurgia onde desentupi todas as artérias. Eu tenho diabetes, tava realmente muito grave, mas agora já estou livre por um tempo", disse.