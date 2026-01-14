Reprodução/TV Globo Participantes passam perrengue com banheiro sujo

Ricardo Negro, participante do quarto branco do BBB 26, passou por uma situação delicada na última terça-feira (13). Sem perceber, o modelo encostou na sujeira do banheiro onde está confinado com outros colegas. "Que situação", exclamou Matheus Moreira.

A situação foi percebida por Rafaella Jaqueira, que notou que o roupão do colega estava sujo. "Quer que eu cheire? Deixa eu cheirar", disse ela, que logo identificou que se tratava de cocô.

"Desde que eu cheguei aqui, eu ainda não fui fazer o número dois", disse Leandro Rocha. "Você não quer tirar [o macacão], não? Está ficando pior", indagou Rafaella. Minutos depois, após o assunto repercutir, a voz do Big Boss avisou que tomaria providências sobre o caso, porém pediu que os participantes parassem de fazer comentários sobre o ocorrido.





Ricardo, então, foi chamado à despensa e trocou de roupa. "Só de não estar fedendo já está bom", contou ele após voltar vestido com um novo traje.

BBB 26

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.

Na quinta-feira (15), o Big Fone tocará, e quem atender ficará imune e colocará duas pessoas no paredão. Na sexta (16), acontece o Na Mira do Líder, com cinco pessoas, e no sábado (17) haverá a Prova do Anjo. No domingo (18), será formada a berlinda.

Ricardinho deixa o BBB

Reprodução/TV Globo Participantes passam por situação constrangedora





Ricardinho foi o primeiro brother a apertar o botão vermelho e desistir da disputa por vaga no BBB 26 na tarde desta terça-feira (13), após mais de 12 horas de confinamento no Quarto Branco. O atleta de futebol freestyle, de 27 anos, natural de Belém do Pará, protagonizou diversas polêmicas durante a madrugada, incluindo discussões sobre racismo reverso com Matheus e confrontos com Chaiany.

A desistência ocorreu depois de o participante abrir todas as latas de água disponíveis e atrapalhar o sono dos demais candidatos. Agora restam oito participantes disputando duas vagas remanescentes no grupo Pipoca do reality.

A dinâmica do Quarto Branco reúne candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público em votação regional. Os dois últimos a permanecerem no local conquistam entrada definitiva na casa principal. Ricardinho representava a região Norte e competia contra outros oito participantes de diferentes estados brasileiros.

Aparentemente, alguém deixou um cocô na parede do banheiro do Quarto Branco e o Ricardo foi usar e sem querer encostou, e agora está com o macacão cagado. #BBB26 pic.twitter.com/SWNcQMe9cg— Dantas (@Dantinhas) January 13, 2026



