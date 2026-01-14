Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt comanda o BBB

O Big Fone irá tocar no BBB 26. A volta do aparelho foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite da última terça-feira (13). De acordo com ele, o público deverá escolher qual dos três responsáveis por atender o telefone colocará dois participantes no paredão.

Antes de iniciar a primeira Prova do Líder do BBB 26, o apresentador explicou como será a dinâmica. "Hoje temos a primeira Prova do Líder desta edição... O Big Fone vai tocar na quinta-feira (15), ao vivo, durante o programa. Quem atender vai ficar imune e vai mandar alguém para o paredão", disse.

"Ainda na quinta-feira, essa pessoa emparedada vai dar o contragolpe e emparedar mais alguém. Na sexta-feira (16), o novo líder vai colocar cinco pessoas na mira. No sábado (17), tem a primeira Prova do Anjo e, de cara, ele já ganha o direito de imunizar uma pessoa, mas, depois, vai participar de uma dinâmica na qual poderá conquistar o direito de imunizar outra pessoa", explicou Schmidt.

"No domingo (18), a gente forma o paredão. Já teremos duas pessoas indicadas pelo Big Fone; o anjo imuniza uma pessoa ou duas, caso tenha o extra; o líder manda alguém para o paredão, e a casa vota para emparedar mais um. Ainda no domingo, teremos a Prova Bate e Volta; uma pessoa se salva, e o paredão triplo será formado", completou o apresentador.

Qual é o valor do prêmio do BBB 26?

Durante a estreia do BBB, Tadeu Schmidt anunciou o valor do prêmio da atração. "Vai dobrar o prêmio do BBB. A última vencedora do programa, Renata Saldanha, levou R$ 2,720 milhões. Dobrando esse valor, o prêmio chega a R$ 5,440 milhões", afirmou.

"E tem mais, atenção! Esse valor vai ficar rendendo no cofrinho, ou seja, vai crescer ainda mais. É um prêmio para vocês lutarem com a alma", reforçou.

A 26ª temporada do BBB vai ao ar todos os dias da semana, logo após a exibição da novela Três Graças, por volta das 22h25. Aos domingos, o programa vai ao ar depois do Fantástico.







