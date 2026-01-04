Divulgação Big Brother Brasil 2026

A contagem regressiva para o BBB 26 já começou. Faltando cerca de dez dias para a estreia na TV Globo, marcada para 12 de janeiro de 2026, o reality show volta a dominar as conversas nas redes sociais, impulsionado por especulações sobre quem estará confinado na nova temporada.

Apesar de a emissora ainda manter sigilo sobre os participantes, alguns nomes vêm sendo apontados como possíveis integrantes do grupo Camarote. Entre os famosos mais comentados estão Priscilla, Christiane Torloni, Henri Castelli, Arthur Nory, Mariana Goldfarb, Lucas Leto, Pedro Neschling, MC Carol e Klara Castanho.

Além dos artistas e personalidades, a edição deste ano também deve apostar no retorno de ex-brothers. Entre os veteranos mais citados estão Sol Veiga (BBB 4), Jonas Sulzbach (BBB 12), Aline Blindada (BBB 13), Ana Paula Renault (BBB 16), Kaysar Dadour (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Sarah Andrade (BBB 21), Isabelle Nogueira (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Globo/Reprodução Sala da casa do Big Brother Brasil 2025.





A expectativa é que o tradicional Big Day, quando a Globo divulga oficialmente os nomes do elenco, aconteça em 9 de janeiro. Já o confinamento dos grupos Camarote, Pipoca e Veteranos deve ocorrer entre o domingo (4) e a segunda-feira (5).

No mesmo dia do Big Day, a emissora também deve dar início à Casa de Vidro, voltada para a escolha dos participantes do grupo Pipoca. Desta vez, a dinâmica será simultânea nas cinco regiões do Brasil — Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O público será responsável por eleger todos os anônimos, com a seleção final de dez participantes, sendo cinco homens e cinco mulheres, dois de cada Casa de Vidro.

Apresentadores e atrações já definidos

Mesmo com o mistério em torno do elenco, a Globo já confirmou parte da equipe que estará à frente do BBB 26. Thiago Oliveira seguirá responsável pelas entradas ao vivo e flashes do reality ao longo da programação. O Bate-Papo BBB continua sob o comando de Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Os quadros de humor ficam novamente a cargo de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. No Multishow, o Mesacast terá novidades: Aline Patriarca e Vinícius Nascimento, ex-participantes do BBB 25, assumem a apresentação em esquema de revezamento.





Aline divide a atração com Ed Gama às quartas e quintas, enquanto Vinícius comanda o programa ao lado de Fernanda Catania, a Foquinha, às segundas e terças. Às sextas-feiras, as duplas se alternam.

O reality seguirá sob o comando de Tadeu Schmidt, que apresenta o programa pelo quinto ano consecutivo. Esta será a segunda edição sem Boninho na direção geral, agora assumida por Rodrigo Dourado.

