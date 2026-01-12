Divulgação/Arquivo Pessoal Essa será a primeira antagonista de Isabelle em novelas da Globo

Na noite desta segunda-feira (12), Isabelle Drummond, 31, marcou presença na festa de estreia de Coração Acelerado, realizada em Goiânia, reunindo elenco, produção e convidados especiais. A nova novela das 19h estreiou no mesmo dia para o público e promete movimentar o horário com uma trama intensa e cheia de reviravoltas.

Protagonista da história, Isabelle dá vida à vilã da trama: uma personagem forte, ambiciosa e cheia de camadas, que chega com a missão de “parar o Brasil”. Para a ocasião, a atriz apostou em um look assinado pela Jil Sander, traduzindo com precisão a estética minimalista e arquitetônica da grife. A produção foi arrematada com joias de Julio Okubo.

A peça de linhas limpas, corte preciso e paleta sóbria reforçou a elegância contemporânea característica da marca, valorizando a silhueta da atriz com força e sutileza, um visual à altura da estreia e do novo momento de Isabelle na televisão. O look por sua vez fez também contraste com sua personagem, que será uma herdeira e influenciadora digital dominadora.

A primeira vilãs de Isabelle

Não é de hoje que Isabelle Drummond flerta com personagens de personalidade forte, mas a estreia como vilã em Coração Acelerado promete um novo patamar em sua carreira. Após 7 anos afasta da televisão aberta, a atriz interpretará sua primeira antagonista em novelas da Globo.

"Cida" foi a última personagem vivida por Isabelle em "Cheias de Charme"(2012). Na trama, a "empreguete" começa como empregada doméstica explorada, mas passa por uma virada que a coloca em rota de colisão com antigos aliados até o momento de ascensão.

Agora, em Coração Acelerado, Isabelle assume de vez o posto de antagonista central, com uma vilã declarada, estratégica e disposta a tudo para alcançar seus objetivos. A diferença está menos na estreia da vilania e mais na maturidade dramática: desta vez, a atriz encarna uma antagonista assumida, consolidando para o público global sua transição de mocinhas e personagens juvenis para papéis mais densos e provocadores.