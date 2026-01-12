Reprodução/Internet Novela das sete estreou com 19,19 pontos de média na Grande SP

A Globo estreou nesta segunda-feira (12) a novela Coração Acelerado, sua nova aposta para o horário das sete. A trama adentra o universo da música sertaneja e busca emocionar o público com uma narrativa inspirada na trajetória da cantora Marília Mendonça (1995-2021).

A novela das sete pretende conectar os telespectadores por meio de canções populares e com histórias de superação feminina no interior do Brasil. No entanto, a estreia do folhetim passou longe de ser um sucesso.

Segundo números prévios obtidos pela coluna com fontes do mercado, o primeiro capítulo deteve 19,19 pontos de média na Grande São Paulo, que é a referência para o mercado publicitário. A estreia alcançou 33,47% de share (participação) durante a exibição, das 19h34 às 20h29.

Vale destacar que os números podem sofrer alterações no consolidado, que será divulgado na manhã de terça-feira (13) pela reportagem. Trata-se do pior desempenho de uma estreia da faixa desde 7 de julho de 1969, quando A Cabana do Pai Tomás debutou com os mesmos 19 pontos.

Fase ruim de audiência

Na história recente, quem mais se aproxima dos números de Coração Acelerado foi a novela Família é Tudo, que marcou 19,8 em sua estreia, na noite de 4 de março de 2024. No mesmo horário de confronto, a Record marcou 6,87 pontos com a exibição do Cidade Alerta e Jornal da Record.

A Band ficou em terceiro lugar, com 3,13 pontos, seguido pelo SBT, que registrou 3,09 pontos. A XSports anotou 0,44, enquanto a TV Cultura anotou 0,26 e a RedeTV! 0,21. As plataformas de streaming somaram 14,77 pontos na preferência do público, enquanto a TV paga pontuou 2,15.