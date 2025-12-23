Reprodução/Instagram Christiane Torloni

A atriz Christiane Torloni pode integrar o elenco do Big Brother Brasil 26, que estreia em 12 de janeiro de 2026, sob comando de Tadeu Schmidt. A informação ganhou força nesta terça-feira (23) após circular em perfis especializados em realities, que apontam negociações da TV Globo com a artista para a nova edição do programa.

A possível participação foi revelada pela página Central Reality. Segundo o perfil, uma fonte interna da emissora indicou que Christiane Torloni, de 68 anos, estaria entre os nomes cotados para uma temporada anunciada como “explosiva”.

A informação, no entanto, não foi confirmada pela assessoria da atriz, que debochou do suposto "anúncio". À revista Quem, a equipe disse: ""Não sei de onde saiu isso, mas não preciso nem consultar Christiane Torloni". Eles continuam: "Se a Christiane vai fazer a peça, ela não tem como estar fazendo o Big Brother. Essa informação não faz sentido", se referindo ao espetáculo "Dois de Nós" com Antônio Fagundes, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, que estará em cartaz no dia 15 de janeiro e se estenderá até maio.

O BBB 26 manterá a divisão entre Camarote, com famosos convidados, e Pipoca, com participantes anônimos. A edição também terá um terceiro grupo, formado por ex-BBBs, além de formatos inéditos que ainda não foram detalhados pela produção.

Neste ano, o público terá papel direto na escolha de parte do elenco. A seleção do grupo Pipoca contará com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, cada uma com quatro participantes. O homem e a mulher mais votados em cada local garantem vaga no reality.

Trajetória de Christiane Torloni

Nascida em São Paulo, Christiane Torloni iniciou a carreira nos anos 1970 e construiu uma trajetória marcada por papéis de destaque na TV Globo. Entre os trabalhos mais lembrados estão as novelas “A Gata Comeu”(1985), “A Viagem”(1994), “Mulheres Apaixonadas”(2003) e “Fina Estampa”(2011–2012).

Em 2025, “A Viagem” voltou à programação no Vale a Pena Ver de Novo. Durante as gravações originais da trama, a atriz viveu um momento delicado, relembrado por Lucinha Lins em entrevista à revista Quem. “Todos nós sabemos que a Christiane perdeu um filho, ainda muito menino, num acidente. Foi um choque. E esse menino foi cremado. Nós estávamos muito aflitos e preocupados com a Christiane.”

Lucinha também descreveu um episódio marcante nos bastidores da novela. “Durante a gravação, nós estávamos dentro de um estúdio frio e apareceu uma borboletinha pequenina amarela. Essa borboletinha voava em torno da Christiane e, quando pousava, ela pousava naquele caixão cenográfico, em frente a ela. Isso foi filmado.”

“Lembro que tivemos que parar a cena, a Chris teve uma crise de choro muito séria. Depois ela voltou e terminamos a cena, que era dolorosa pela história em si e por tudo que a gente sabia que poderia estar acontecendo com a Chris”, completou a atriz.