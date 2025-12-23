Reprodução Instagram Patrícia Ramos

A atriz e influenciadora carioca Patrícia Ramos, de 25 anos, movimentou as redes sociais nesta última segunda-feira (22) ao publicar uma sequência de fotos em que aparece curtindo um dia de sol na Praia da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Dona de 5,6 milhões de seguidores, ela chamou atenção ao surgir de biquíni e rapidamente virou assunto entre os fãs.

A publicação gerou uma enxurrada de elogios nos comentários. “Rainha”, escreveu um internauta. “Musa maravilhosa”, disse outro. “Meu Deus, que mulher perfeita”, comentou um terceiro, refletindo a reação entusiasmada do público à postagem.

Término conturbado

Além da repercussão positiva nas redes sociais, Patrícia também tem usado sua visibilidade para tratar de temas sensíveis. Em entrevista recente à revista Quem, a influenciadora relembrou o término conturbado com o ex-marido, Diogo Vitório, e explicou por que decidiu tornar públicas, meses após a separação, as agressões que sofreu durante o relacionamento.

Segundo ela, a decisão veio após enfrentar julgamentos ao anunciar o fim do casamento, especialmente de parte do público religioso que a acompanhava. “Quando divulguei minha separação, fui muito julgada, principalmente pelo público cristão, que me seguia em massa nas minhas redes sociais. Diziam que a culpa era minha, que eu tinha feito alguma coisa, porque ele era a vítima”, relatou.

Patrícia avaliou que esse tipo de invalidação é comum em ambientes religiosos e atinge muitas mulheres vítimas de violência doméstica. “Vejo mulheres que procuram líderes religiosos, falam sobre as agressões e acabam sendo diminuídas. O discurso costuma ser: ‘Vamos orar, não denuncia, porque a família tem que vir em primeiro lugar’”, criticou. Para ela, é necessário que o público religioso esteja mais atento à gravidade do problema.

Ao explicar o motivo de ter detalhado as agressões, Patrícia foi direta ao afirmar que o objetivo nunca foi buscar empatia pessoal. “Expus não para receber apoio das pessoas, mas para encorajar outras mulheres a fazerem o que eu fiz, que foi denunciar”, explicou. Ela ressaltou que o medo de julgamentos e da descredibilização ainda silencia muitas vítimas.

Por fim, a influenciadora afirmou que decidiu falar mesmo diante das possíveis críticas. “Ainda que influenciasse duas pessoas ou uma que fosse, para mim já valeria a pena. O meu intuito foi motivar e encorajar mulheres a denunciarem e se colocarem à frente”, concluiu.



