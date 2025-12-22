Reprodução/ Instagram @castrocarol Carol Castro de biquíni

Carol Castro, de 41 anos, aproveitou o início do recesso para curtir um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília, nesta segunda-feira (22). Em clima de descanso, a atriz apareceu usando um biquíni preto e laranja.





“Mood: férias”, escreveu como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual ultrapassou a marca de quatro milhões de seguidores.





Em um dos registros, a intérprete renova o bronzeado enquanto toma banho de sol. Já em outro momento, surge ao lado da filha, Nina, fruto da antiga relação com o maestro e violinista Felipe Prazerese, de quem se separou em 2019.

Há ainda cliques em que a artista mostra a habilidade como nadadora mergulhando e se refrescando em meio às altas temperaturas no verão. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a intérprete.

"Maravilhosa", começou um internauta. "É isso, depois de um ano puxado, mas proveitoso, nada mais justo e necessário do que uns bons momentos em família", acrescentou um segundo.

"Aproveite muito por mim", pediu uma terceira. "Perfeita", pontuou uma quarta. "Boas férias, querida. Já estou com saudade de te ver nas telinhas", revelou ainda uma quinta na rede social de Mark Zuckerberg.

Desejo de voltar

A última novela de Carol Castro foi "Garota do Momento", cujo último capítulo foi exibido em junho deste ano. Na trama, assinada por Alessandra Poggi e dirigida por Natália Grimberg, defendeu Clarice Dourado, uma das personagens centrais da narrativa.

A artista, contudo, não quer ficar afastada da teledramaturgia nacional. Inclusive, recentemente, revelou que gostaria de refazer a parceria com Walcyr Carrasco em "Quem Ama, Cuida", próxima história escrita por ele para o horário nobre da Rede Globo.

A atriz e o autor já trabalharam juntos em 2014, no folhetim "Amor à Vida". Nesta obra, Castro assumiu a personagem Silvia, que era uma advogada especializada em direito de família.