Leonardo Torloni, filho da atriz Christiane Torloni e do diretor Dennis Carvalho, se pronunciou após ser denunciado pela empresária Carla Sarni, CEO do Grupo Salus, responsável por franquias como Giolaser e Sorridents, por crime de extorsão. A acusação afirma que Leonardo teria exigido R$ 3,9 milhões da franqueadora, sob ameaça de torná-la pública na imprensa.

O caso foi registrado na Polícia Civil de São Paulo, conforme apurado pela reportagem do Portal iG. Na ocasião, Carla Sarni declarou que a suposta exigência teria ocorrido durante negociações sobre débitos e resultados das franquias.

Em nota, Leonardo Torloni, por meio de seus advogados, nega qualquer tentativa de extorsão e afirma que as tratativas foram conduzidas de forma formal, com notificações extrajudiciais que incluíam cláusula de confidencialidade solicitada pelo empresário. Segundo os documentos apresentados, o motivo da negociação seria o prejuízo milionário acumulado pelo modelo de negócios da franquia.

Leonardo detinha unidades da Giolaser e da Sorridents, ambas do Grupo Salus, e afirma ter investido mais de R$ 7 milhões, acumulando perdas superiores a R$ 11 milhões. Paralelamente, a franqueadora teria obtido mais de R$ 3 milhões em royalties no mesmo período. Em uma das notificações, ele descreve o modelo de negócios como "defeituoso de origem", apontando que todas as unidades analisadas, assim como dezenas de outros franqueados pelo país, tiveram "prejuízo massivo, descapitalização e inviabilidade estrutural".

O advogado de Leonardo, Walfrido Warde, reforça que o empresário busca apenas ressarcimento pelos danos sofridos. Segundo ele, Torloni exercerá seu direito legítimo de ação para buscar ressarcimento pelos danos que lhe foram causados.



