Reprodução Instagram Ex-BBB Juninho

Juninho, de 42 anos, é outro ex-BBB que venderá conteúdos adultos após a passagem no reality global. O motoboy carioca revelou, na última segunda-feira (12), o preço que cobrará dos assinantes para acessarem as postagens íntimas dele.



“Ex-BBB 24, motoboy, mototaxista, charmeiro e, além de tudo isso, tem um Juninho safado que vocês ainda não conheciam, pois ele só aparecia em 4 paredes. Topa me conhecer melhor?”, escreveu ele na biografia de seu perfil na plataforma.



O preço cobrado aos assinantes é de R$ 49,90 mensais. Fora o plano mensal, o motoboy também tem assinaturas trimestrais e semestrais, que variam, respectivamente, de R$ 119,70 a R$ 239,40. Vale lembrar que Juninho não é o único ex-BBB que resolveu produzir conteúdo adulto.



Ex-BBBs que migraram para plataformas de conteúdo adulto

Além de Juninho, outros participantes do reality global resolveram vender postagens sexuais, como fotos trajados com trajes íntimos ou até mesmo sem roupas. É o caso dos ex-BBBs Wagner Santiago, Nizam, Hadson Nery, Luciano Estevan, Lumena Aleluia e Key Alves.

