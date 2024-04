Reprodução/Globo O ex-BBB 24 voltou a trabalhar como motoboy

Na última segunda-feira (22), Antonio Carlos da Silva Jr, mais conhecido como Juninho do BBB 24, compartilhou com seus seguidores que retomou o trabalho como motoboy. O ex-participante do reality show da Globo surpreendeu os fãs ao admitir que não ficou rico com o programa: "Nunca foi diferente".



"Alguém: 'nossa, depois que saiu do BBB sumiu! Ficou rico, é?'. Eu: 'Aham. Vou ali fazer umas entregas e já volto pra gente conversar'", escreveu na publicação em que aparece saindo de casa com o capacete.

"Segundou com verdades. Mas se for da sua vontade, Deus, seu filho está pronto! Enquanto isso, partiu entregas", acrescentou na legenda.

Com a repercussão, Juninho se pronunciou nos Stories do Instagram: "Pensei que o Instagram tava meio louco. Do nada recebi uma notificação que a coisa ganhou uma proporção... Minha volta ao trabalho. Nunca foi diferente. Para botar a cara lá no BBB, tive que ter coragem. Para voltar a trabalhar, algo que eu já fazia, que eu amo, que é andar de moto. Não é fácil, mas eu gosto. Fico muito feliz, uma profissão honrada, honesta".







Um dos fatores que se especula no mercado é que as falas de Alane Dias contra o rapaz às vésperas de sua eliminação pesaram para seu pós-BBB. A bailarina chegou a afirmar que havia sido assediada pelo motoboy dentro do confinamento --fato que nunca ocorreu--, e isso barrou sua projeção midiática.



Recentemente, Babu Santana esteve no programa Mais Você e citou o caso, alertando que a Alane havia sido irresponsável por imputar falsamente um crime a Juninho, e viu isso como um ato de racismo. Até hoje, a quarta colocada do BBB 24 não emitiu nenhum pedido de desculpas ao motoboy.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko