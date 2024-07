Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa anuncia perfil em plataforma de conteúdo adulto

Gracyanne Barbosa anunciou a entrada nas plataformas de conteúdo adulto. Nesta segunda-feira (22), a musa fitness divulgou o perfil onde irá compartilhar momentos íntimos.

A influenciadora está cobrando alto para os assinantes que desejam ter acesso às fotos e vídeos. A ex-esposa de Belo cobra um valor de R$ 69,90 mensais. O preço é considerado acima da média diante dos outros criadores de conteúdo.

"Vocês me mandavam mensagem pedindo, mas eu tinha muita dúvida se queria ou não. Vocês não vão se arrepender de ter esperado esse tempo todo. Já tem um pouquinho lá e essa semana eu vou lançar coisas ainda mais calientes", disse ela.

Gracyanne afirmou que os assinantes poderão fazer pedidos. "Você pode me pedir um conteúdo personalizado. Sabe aquela foto, vídeo, que você sempre sonhou em me ver fazer? Posso fazer especialmente para você! Vamos elevar a temperatura".

Confira a biografia de Gracyanne Barbosa:

"Cheguei livre, leve, solta e pronta para aprontar! Quero me conectar com esse meu lado mais sensual e entender também o que você gostaria de ver por aqui. Vai rolar muito do meu dia a dia, muito dos meus treinos, viagens e jobs, muito pole dance também! Mas não ache que isso vai ser comum, porque, né, estamos aqui nesse site +18 e garanto que todo o conteúdo (seja amador ou profissional) vai ter aquele toque a mais que você vai amar e morre de curiosidade de ver! Vem conhecer a Gra de um jeito que você nunca viu, vem... é só assinar".

Gracyanne Barbosa posa com lingerie fio-dental Reprodução Instagram - 15.5.2024 Influencer fitness fez ensaio de fotos com roupas íntimas Reprodução Instagram - 15.5.2024 Gracyanne Barbosa está solteira Reprodução Instagram - 15.5.2024 De lingerie, Gracyanne posa para fotos Reprodução Instagram - 15.5.2024





